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鼠患肆虐！俄烏重演「一戰」惡夢　前線爆士兵染疫嘔吐、眼睛流血

俄烏戰爭宛如「1戰」恐怖場景　前線士兵：「鼠患肆虐」連貓都寡不敵眾

▲俄烏戰場鼠患肆虐。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

俄烏戰爭至今即將屆滿2年，前線已陷入僵持不下的壕溝戰，導致第一次世界大戰中老鼠橫行的恐怖場景再次上演，由鼠患傳播的疾病也引發士兵嘔吐或眼角流血等症狀，削弱作戰能力。

CNN報導，一名烏克蘭女軍人回憶起去年秋天在札波羅熱（Zaporizhzhia）南部地區作戰時，她所屬的營地遭受「老鼠流行病」肆虐的可怕景象，「想像一下，夜晚睡覺時，有一隻老鼠爬進你的褲子或毛衣裡，啃食你的指尖或手臂。整個晚上可以睡到2至3個小時，就算幸運了。」她估計每4名士兵駐守的地堡內，大約就有1000隻老鼠。「老鼠並非刻意侵擾我們，我們才是不速之客。」

報導指出，鼠患蔓延肇因於季節交替，又剛好遇上老鼠交配周期。此外，很大程度上也是因為烏克蘭的反攻遭到戒備森嚴的俄羅斯防禦工事擊退，使戰事陷入膠著，宛如一戰在法國前線的壕溝戰。在俄烏戰爭的第2個寒冬中，老鼠們沿著1000公里的前線到處覓食，並在尋找食物和棲息地的同時傳播疾病。

俄烏戰爭宛如「1戰」恐怖場景　前線士兵：「鼠患肆虐」連貓都寡不敵眾

▲鼠患引發的疾病令士兵不適。（圖／達志／美聯社）

烏克蘭女軍人感嘆，他們想盡辦法試圖消滅地堡裡的老鼠，包括噴灑老鼠藥、氨水，甚至向上天祈禱，就連戰場附近村落的商家也囤積了大量滅鼠產品，試圖大發戰爭財，但鼠患問題依舊難解，因此他們嘗試了其他方法，「我們養了1隻名叫布西亞的貓，起初她也協助捕捉和消滅老鼠，但老鼠實在太多了，1隻貓可以抓1、2隻老鼠，但如果有70隻，這個方法就不現實了。數量上實在寡不敵眾。」

如今，不管是烏克蘭還是俄羅斯士兵，他們最大的敵人都是老鼠，交戰雙方在社群媒體上分享的影片也揭示了戰場鼠患肆虐的嚴重程度。老鼠神出鬼沒，牠們在床底下、背包裡、發電機內、 外套口袋及枕頭套裡亂竄。其中一張照片還顯示，老鼠們從俄羅斯的迫擊砲塔中湧出。

俄烏戰爭宛如「1戰」恐怖場景　前線士兵：「鼠患肆虐」連貓都寡不敵眾

▲ 鼠患肆虐有如一戰場景。（圖／達志／美聯社）

烏克蘭國防部情報總局（HUR MO）去年12月曾報告稱，哈爾科夫地區庫皮揚斯克（Kupiansk）週邊的許多俄羅斯部隊都爆發了所謂的「病毒性鼠熱」，該疾病的傳播是透過「吸入老鼠糞便的粉塵或食用沾到老鼠糞便的食物」。HUR MO指出，「病毒性鼠熱」大大降低了俄羅斯士兵的作戰能力。不過基輔當局並未承認烏克蘭軍隊也受到類似影響。

CNN無法獨立核實上述說法，但根據烏克蘭軍方的描述，該疾病的可怕症狀包括發燒、皮疹、低血壓、眼角出血、嘔吐，且由於會影響腎臟，患者可能出現嚴重背痛和排尿問題。

且老鼠不僅會讓士兵難以入睡或染病，還會破壞軍事和電氣等設備。烏克蘭士兵回憶，牠們會設法爬進任何金屬盒子並咬斷電線，從而擾亂通訊，「老鼠啃咬一切：收音機、中繼器（Repeater）、電線，還會鑽進汽車裡，啃咬油箱、車輪或電線，讓汽車無法行駛。光是地堡的鼠患就造成我們100萬烏克蘭赫里夫尼亞（約合新台幣83.5萬元）的損失。」

針對外界擔心俄羅斯在烏克蘭的戰爭將會重蹈第一次世界大戰的覆轍，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）去年底曾向英國《經濟學人》表示，「這就如同第一次世界大戰，我們的軍事技術水平已讓雙方徹底陷入僵局。」  

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