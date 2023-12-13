刑事局出身「專辦大案」　北檢主任檢察官高一書獲頒傑出貢獻獎

▲台北地檢署忠組主任檢察官高一書(右)獲頒公務人員傑出貢獻獎。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署忠組主任檢察官高一書，從刑事局鑑識科出身，轉換跑道後，接連偵辦前營建署主秘洪嘉宏收賄案、鴻海老臣廖萬城收回扣案，並指揮專案小組借用燈塔，祕密偵辦破獲馬祖史上最大規模幽靈人口賄選案，歷經考試院3階段嚴選肯定，獲選2023年全國公務人員傑出貢獻獎，並在13日由總統蔡英文頒獎表揚。

公務人員傑出貢獻獎，是公職生涯最高榮譽，每年各機關推薦人選都勢在必得，2023年獲選的6名得獎人中，高一書是警察大學法律學研究所碩士，司法官訓練所47期結業，擔任檢察官至今28年，行事作風低調穩健，目前擔任素有天下第一組之稱的台北地檢署忠組主任檢察官，除肩負查緝黑金任務外，在2024大選中，也要負責查察可能影響選情的深偽、錯假訊息案。

高一書偵辦過前營建署主任秘書洪嘉宏收賄1.23億元案、新北市議員周勝考護航遠雄集團海山開發案等重大貪污弊案，另外還起訴前調查局調查官楊肇忠洩密、圖利及內線交易案、鴻海集團資深副總廖萬城收受鉅額回扣背信案等案，都由法院將被告判刑。

▲高一書(右)曾與連江地檢署黃元冠檢察長一起在松山機場舉牌宣傳反賄選。（圖／資料照）

除了澄清吏治外，高一書也偵辦過藝人小S丈夫許雅鈞捲入的「胖達人麵包」創辦人莊鳴鴻詐欺案，在連江地檢署擔任主任檢察官時期，在2018年地方公職人員選舉投票當天，指揮專案小組躲避當地民眾眼線，喬裝成旅客躲進燈塔坑道開庭訊問嫌犯，破獲馬祖最大規模的幽靈人口賄選案，首波起訴就高達33人。

借調法務部辦事期間，高一書繼續負責規劃選舉查察工作，同時因應《營業秘密法》修法，研擬偵查保密令 8 項書面例稿格式，提供檢察官偵辦營業秘密案件使用，另外也主辦《國安法》修正草案，增訂「經濟間諜罪」、「國家核心關鍵技術營業秘密域外使用罪」及相關配套條文。

2020年新冠疫情期間，更奉派擔任法務部與指揮中心聯繫窗口，研擬檢察機關應變疫情相關作為；另外在行政院成立的跨部會「物價聯合稽查小組」中，高一書擔任主要幕僚，負責協調整合各部會意見，研擬物價稽查策略，並執行密集聯合稽查，致力穩定國內民生物價。

屢獲佳績的高一書，一直被視為檢察界明日之星，經法務部遴選推薦後，通過考試院組成的評審委員會審議決定，在13日的表揚大會，與其他5名得獎人及6名得獎團體，分別接受總統蔡英文頒發公務人員傑出貢獻獎。