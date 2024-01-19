最高檢下令嚴查「作票假影音」　北檢調查44件選舉錯假訊息案

▲法務部長蔡清祥(左4)、最高檢檢查總長邢泰釗(右3)2023年參與北檢「全國性重大假訊息案件處理中心」揭牌儀式。（圖／最高檢提供）

記者劉昌松／台北報導

2024年總統大選後，網路流傳多支投開票影片，質疑計票作假，繼中選會主動函送25件涉嫌《社維法》案，由警方查處後，最高檢17日發布新聞稿，指出「投開票過程完全公開透明，不可能虛偽造假」並要求台北地檢署「全國性重大假訊息案件處理中心」分案調查，截至19日，北檢已有包括疑似羅致政與總統對話錄音在內，44件錯假訊息分他字案偵辦中。

最高檢察署在17日的新聞稿中寫道，選務主管機關中央選舉委員會日前已公開表示，全國各地的選務人員均依法辦理選務，投開票所現場並配置完整錄影監票機制；且各政黨均指派代表到場擔任監察員，從投票前之空票匭展示、民眾投票、開票、唱票、統計票數等，均有監察員在場監看，各家媒體為即時報導票數情形，也都有派人員在場。

最高檢認為，這次大選「投開票過程完全公開透明，不可能虛偽造假。如果確實有舞弊情況，也歡迎民眾檢具相關事證檢舉。」為了釐清網路流傳的不使影片是否有幕後主使者及相關法律責任，已責成臺灣臺北地方檢察署「全國性重大假訊息案件處理中心」指派江宇程檢察官積極蒐證，立即澄清，協助迅速下架，如發現涉有不法，必將從速嚴辦，以正視聽。

據了解，北檢目前偵辦中的全國性重大假訊息案件，都還是案情尚未明朗的他字案，44案中，網傳疑似前立委羅致政與總統蔡英文面談對話錄音，還在辨認真偽中，至於抖音等影音平台傳播的作票影片，仍由檢調單位逐一蒐證分類釐清中。另外疑似羅致政不雅影片案，則因屬區域性立委選舉相關案件，經調查局鑑識完畢後，已交由新北地檢署偵辦中。