快訊／高雄深夜傳5死命案！一家五口陳屍出租套房　死因待釐清

▲高雄市警察局新興分局轄區發生5死命案。（資料照／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市驚傳發生5死命案。今天（22日）凌晨，消防隊獲報新興區七賢二路的一棟大樓的出租套房有人需要救護，救護人員抵達之後，破門進入發現其中已經有2大3小5人已經明顯死亡，緊急通知警方前來處理。初步了解，這5人為一家人，現場發現有盆子，詳細死因還待警方調查釐清。

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