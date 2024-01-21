過年往南衝！高雄燈會「雙鴨游進港」驚喜加倍　氣墊樂園免費玩

▲陳其邁市長及港務公司李賢義董事長今日公布彩蛋，今年有2隻黃色小鴨游進高雄港。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

冬天來高雄就對了！今年高雄燈會主題「冬日遊樂園」，主場域將在高雄港16-18號貨櫃碼頭舉辦，市長陳其邁今(21日)驚喜宣布，將有2隻小鴨出現在愛河灣，活動期間更有大型充氣藝術、打卡裝置作品、美食市集、免費氣墊遊樂設施及兒童劇團、馬戲等精彩表演。

市長陳其邁說，歡迎大家在冬天、尤其過年的時候往南走，來到高雄就對了，戴上太陽眼鏡一同來享受高雄的溫暖與美麗。他私心推薦在此吹拂海風、欣賞夕陽，在16到18號碼頭，將會有冬日遊樂園活動及療癒造景，以及小朋友喜愛、適合親子的休閒娛樂設施，

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▲▼冬日遊樂園氣墊及遊樂設施免費玩。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局高閔琳局長表示，2024高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」位於新開放的16-18號碼頭，1月27日至2月25日活動期間，將化身為療癒的大型氣模藝術品展場及大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊戲空間（僅假日開放，免費入場）和美味餐飲市集的碼頭樂園，將帶給民眾全新的遊憩體驗。

▲1月27日至2月25日16-18號碼頭將化身冬日遊樂園主場地。（圖／記者許宥孺翻攝）

文化局補充，配合黃色小鴨冬日遊樂園1月27日至2月25日，將在碼頭邊設置「療癒森林」的大型裝置作品供民眾拍照互動；燈會期間每個周末及農曆年初一至初五，每天都將安排2場兒童戲劇演出以及精采的馬戲、互動體驗共計78場次的精彩表演；同時，每晚於高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心展演港灣燈光秀。