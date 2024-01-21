快訊／超哥道歉了！坦言昨天沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

網紅直播主Toyz昨(20日)晚間前往YouTuber超哥開設的海鮮餐廳用餐，不料席間卻犀利批評「醋飯難吃」，超哥為此抓狂爆走，憤而在店門口痛毆Toyz，因此遭警方依現行犯帶走，在警局過了一夜後移送地檢署，今(21日)下午3時許諭令5萬元交保。超哥交保後走出北檢，並向社會大眾道歉，「我昨天一時失慮，用了『超派鐵拳』，揍了他(Toyz)一頓！」

▲當街毆打Toyz，超哥5萬交保後道歉了。（圖／記者黃彥傑攝）

超哥稍早走出北檢表示，「首先，我對昨天一時沒有忍耐住，揍了Toyz一頓，造成風波道歉，暴力就是不對，不好意思，我會負起相關法律責任，會面對。但整件事情，其實他到我店內用餐，應該說本來就不安好心，如果他講我東西很好吃，那誰要看？大家思考一下，他本來就不安好心，黃鼠狼給雞拜年！」

超哥說，昨天收到通知，得知Toyz到他餐廳用餐後，立即從外趕回來，還請主廚用最好的料理招待，儘管自己釋出善意，但Toyz從頭到尾滿懷惡意，「我就算給他吃仙丹、仙桃，他還是會挑剔，他的頻道就是這樣，專門講人壞話。」

超哥認為，Toyz行為影響到的不只是他餐廳營運，還有員工這幾個月來的辛苦、以及他對料理的執著，「我的東西怎麼可能會難吃？我主廚有2、30年經驗，東西都是用最好的，我自認是個美食者，怎可能開餐廳砸自己招牌？但對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓。」