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政治獻金風暴　日本自民黨支持率創新低

▲▼東京地檢署特搜部去年12月19日針對自民黨安倍派的辦公室進行突襲搜查。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京地檢署特搜部去年12月19日針對自民黨安倍派的辦公室進行突襲搜查。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本自民黨內3派閥爆發政治獻金風暴，已遭檢方調查並起訴部分人士。日本時事通信社最新民調顯示，排除在野時期，自民黨支持率創1960年來新低，未來能否止跌回升備受關注。

受到黨內派閥政治獻金申報不實疑雲影響，自民黨支持率急速滑落。根據時事通信社一月最新民調，排除在野時期，目前的14.6%支持率創1960年開始調查以來新低紀錄。

時事通信社報導指出，這代表選民的嚴峻目光不只聚焦在首相岸田文雄內閣上，很明顯地也朝向自民黨，且帶來的衝擊正在擴大。

一名現任閣員談到自民黨支持率下滑表現出危機感說：「數字反映了實際狀況，我走訪地方也可以感受到信任感下滑。」

這次的政治獻金申報不實疑雲，已發展到被檢方調查立案的黨內3派閥決定解散，引發自民黨內動盪不安。

時事通信社過去所做民調顯示，2023年1月到10月，自民黨支持率多在21%到24%間變動；但在這段時間內，可以看到內閣支持率先從26.5%上升到38.2%，之後又下滑到26.3%。

因此，相對來說，自民黨支持率變動較內閣支持率來得更為穩定。不過，從2023年11月爆發派閥政治獻金申報不實疑雲後，自民黨支持率就明顯下滑。

回顧過去自民黨執政時期，自民黨支持率跌到只剩1字頭的情況並不常見，就連發生「瑞可利事件」醜聞的1988年到89年間，也沒有跌破20%。

不過，從自民黨與社民黨聯合執政的村山富市政府在1995年6月首度跌破20%後，包括橋本龍太郎、森喜朗、小泉純一郎、安倍晉三、福田康夫及麻生太郎等政府執政時，自民黨支持率都曾下探過1字頭。

而在此之前，自民黨最低支持率為15.1%，出現在麻生太郎內閣的2009年7月，且自民黨隨後就在同年8月的眾議院大選慘敗淪為在野黨。不過，這次岸田政府執政下的自民黨支持率，卻比2009年來得更低。

雖然現階段兩大在野黨立憲民主黨及日本維新會支持率沒有明顯成長，但「不支持任何政黨」的無黨派受訪者來到66.8%，比上次調查成長4.3個百分點。

如果在野黨未來能爭取到不滿岸田政府的支持者，自民黨處境將更為嚴峻。

岸田1月19日針對政治獻金風暴致歉，並表示「為了防止再度發生，將推動在政治刷新本部進行討論」。但自民黨資深議員憂心地說，在預想在野黨將發動攻勢的情況下，「目前的狀況不可能好轉」。

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