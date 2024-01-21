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影片曝！英海軍「三寶掃雷艦」3年2肇事　倒退嚕撞破友艦

記者張靖榕／綜合外電報導

英國皇家海軍一艘掃雷艦日前在中東國家入港停泊時，竟然倒退嚕直接撞上另一艘停妥的掃雷艦，將艦身撞出一個大洞。英國海軍雖證實此事並強調無人受傷，但事實上，這已不是該艘「三寶掃雷艦」第一次撞友艦了。

▲英國皇家海軍掃雷艦「奇丁福爾德號」釀禍。（圖／翻攝X）

▲英國皇家海軍掃雷艦「奇丁福爾德號」釀禍。（圖／翻攝X）

綜合英媒報導，英國皇家海軍掃雷艦「奇丁福爾德號」軍艦（HMS Chiddingfold）本月18日在巴林的港口，正在倒退準備靠港，但是眼看離後方同樣是掃雷艦的班戈號（HMS Bangor）愈來愈近，仍沒有停下來的意思，竟筆直撞上船身。

事後影像曝光，班戈號艦體被撞破一個大洞，可以直接從外側一窺艦艇內部。肇事的「奇丁福爾德號」官兵則是在撞擊發生後，才驚覺出大事了，紛紛跑上甲板查看。

▲▼友艦被撞破大洞。（圖／翻攝X）

▲▼友艦被撞破大洞。（圖／翻攝X）

▲▼英國皇家海軍掃雷艦「奇丁福爾德號」（HMS Chiddingfold）釀禍。（圖／翻攝X）

英國國防部發言人證實，英國皇家海軍在巴林發生掃雷艦碰撞事件，所幸未造成任何人員傷亡，目前正在進一步調查，不便評論細節。

▲▼奇丁福爾德號戰艦。（圖／翻攝自推特／HMS Chiddingfold）

▲▼「奇丁福爾德號」2021年也曾「船禍」肇事。（圖／翻攝自推特／HMS Chiddingfold）

▲▼奇丁福爾德號戰艦。（圖／翻攝自推特／HMS Chiddingfold）

事實上，這已非「奇丁福爾德號」軍艦頭一遭闖禍，時間回到2021年3月份，當時操駕「奇丁福爾德號」的是英國海軍少校里夫斯（Simon Reeves），在黑暗中操作該艘長61公尺、重750頓的軍艦試圖靠岸時，意外兩度撞擊另一艘軍艦「彭贊斯號」（HMS Penzance），當時里夫斯兩度試圖轉彎，都不慎與「彭贊斯號」擦撞，導致「奇丁福爾德號」塑料船體被撞破一個大洞。

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關鍵字：

HMS Chiddingfold

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