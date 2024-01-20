累虧3820億！　經濟部「台電虧損是為了每個人，不是因為綠電」





▲台電。（圖／記者許權毅攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台電2023年單年虧損1,985億，歷年累計虧損達3,820億元，引發有網路謠言指稱，購買綠電導致台電嚴重虧損。對此，經濟部嚴正澄清此說法不正確。據經濟部公告，2023年台電購買綠電的支出僅佔總支出不到一成，而台電虧損的主要原因實際上是由於俄烏戰爭導致國際燃料價格翻倍。

經濟部今（20）日在官方臉書粉絲團以「台電虧損是為了每個人，不是因為綠電」圖文表示，「網路上有人說，買綠電讓台電虧損嚴重，但這個說法真的不正確」。2023年台電買綠電佔總支出不到一成，虧損的主因是俄烏戰爭造成國際燃料價格翻倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經濟部進一步說明，為避免台灣陷入歐美國家般嚴重通脹的困境，台電積極吸收高昂的燃料成本，已連續兩年超過6千億元，這才是台電虧損的主要原因，而非購買綠電。此外，經濟部指出，未來也會有更多綠電直接賣給民間業者，不用賣給台電。經濟部強調僅在2023年，綠電業者直接向民間銷售的電力量已達約17億度，相較於2022年成長了五倍。

▲台電說明，俄烏戰爭引發燃料價格飆漲，再生能源購電佔總支出不到10% 。（圖／台電電力粉絲團）

台電19日發布新聞稿說明，俄烏戰爭造成全球燃料價格飆漲，2023年台電總支出約1兆元，其中發購電燃料成本約6100億元，已連續兩年高達6千億以上，為整體支出的大宗，與過去相比更是兩倍以上。相較之下，2023年再生能源購電的支出約900億元，佔總支出不到10%，可看出燃料支出翻倍大增為近年台電虧損的主因。

台電表示，政府為維穩物價，由台電在第一線扮演「消波塊」，吸收成本抵擋通膨海嘯。電價對於物價及通膨有連動效果，若完全反映燃料成本飆漲，電價至少要上漲五至六成。相對而言，國內的電價調整則盡可能做到細緻，降低民生影響，同時政府也給予台電增資、補貼等財務協助。相較其他國家，更能有效減緩國內受國際輸入性通膨影響的情況，也讓台電維持供電穩定任務的同時，兼顧照顧民生、穩定物價等目標，盼各界討論台電財務狀況時，也可以正視台電與政府穩定物價的用心。