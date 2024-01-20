一天兩起山中迷路！新北消防局共派12車24人　上山救3人

▲新北消防員與搜救隊整裝，準備上山救援。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、鄒鎮宇／新北報導

新北市平溪區、瑞芳區19日都發生登山客迷路的事件，新北市消防局獲報後，共計出動12車24人上山救援，成功將50多歲女子、40多歲男子、40多歲女子等3人帶下山，無人受傷。

新北市消防局表示，19日下午1時24分獲報，一名50多歲的女子於新北市平溪區內平林山迷路；女子表示，她下午1時42分從十分平湖遊戲區往內平林山走，在大坪林山跟新路尾山迷路。

▲消防員順利找到50多歲女子。（圖／記者郭世賢翻攝）



消防局獲報後，立刻出動平溪、秀峰分隊、第六大隊共8車16人，根據女子的手機定位近入山中搜索，於下午4時15分找到女子，並於下午5時22分將其帶下山，確認女子意識清醒、不須送醫後，由派出所員警將對方載至停機車的地方，讓其自行返家。

另外，19日晚間6時27分獲報，一名40多歲男子與一名40多歲女子上午8時39分從三貂嶺火車站出發，預計從猴硐火車站下山，卻在步道中迷路，晚間6時30分在溪邊求救。

消防局獲報後，出動瑞芳、瑞亭分隊、金山中隊共4車8人，於晚間7時19分入山，又於晚間7時40分找到男女登山客，確認兩人無大礙不須送醫，協助載至瑞芳火車站，再自行返回住家。

▲▼一對40多歲男女在山中迷路。（圖／記者郭世賢翻攝）



新北市政府消防局第六大隊羅億田表示：如果在登山過程中迷路了，難免會感到慌亂、害怕、不安，甚至腦中一片空白，這時候一定要先保持冷靜並判斷當下狀況，以「沿原路走」、「往稜線走」、「求救並等待救援」的原則處理，將可大幅提升獲救的機率。記住，迷路並不可怕，重要的是冷靜處理情況並與外界聯繫尋求幫助。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：登山的民眾應先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線，避免單獨上山，假設遇到危險或身體不適才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置，如果在登山過程中迷路了，一定要先保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119或112求救，並遵循以下3步驟：1.移至手機訊號收訊良好處所、2.按下新北119山難定位簡訊、3.原地等待救援，以利搜救人員前往定位點搜救，切勿慌張亂闖，以減少體力消耗及意外發生。