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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃談立院龍頭「任何組合都可能」　原要退休「黨需要我就盡力」

▲▼立法院長游錫堃出席「台灣民主百年追求」系列特展套書發表記者會 贈書給教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新國會龍頭之爭成為焦點，國民黨立委當選人韓國瑜已經表態爭取，民進黨則準備推出現任立法院長游錫堃，民眾黨則還在觀望。游錫堃今（19日）受訪時表示，目前還沒開黨團會議，自己一定要得到提名才有資格講話，現在沒有辦法跟大家報告。至於和民眾黨合作的可能性？游坦言，這部分是執政黨要考慮的，各種組合都有可能；自己現在連候選人都不是，民進黨未來要如何推動，他完全不知道。

游錫堃今（19日）出席北市宜蘭同鄉會傳承營演講，會前接受媒體聯訪，對於立院龍頭之爭，游表示，這有一定程序，一般輿論跟民進黨都有談到他，但完成法定程序才會是民進黨代表，目前還沒開黨團會議，自己一定要得到提名才有資格講話，現在沒有辦法跟大家報告，民主政治就是政黨政治、議會政治，議會裡面很重要角色就是政黨，一定配合民進黨政策。

有意爭取？ 游錫堃指出，話說從頭，自己之前也說過這屆做完就退休，但中央黨部希望他繼續、並提名當不分區委員，「他們有這樣的安排，既然黨需要我，就盡自己綿薄之力。」對於搭擋蔡其昌，游也強調，蔡其昌是非常優秀的人，口才很好在基層服務也扎實，是非常努力跟優秀的副院長，要當院長也沒有問題。

至於是否跟民眾黨合作？游錫堃認為，這部分是執政黨要考慮的，全世界民主國家都一樣，各種組合都有可能；尤其歐洲跟日本就是兩黨合作，重要的是政策能夠在國會得到支持，正副議長對於合作不是那麼重要。對於民進黨戰術為何？游坦言，自己現在連候選人都不是，民進黨未來要推動政策、聯合，完全不知道，「我4年來也不是中常委、中執委，黨團會議也沒參加，完全不知道民進黨策略是什麼。」

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