潮州警友辦事處成立顧問團　潮警「A005搖滾樂團」獻身

▲潮州警友辦事處成立顧問團 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警察之友會潮州辦事處顧問團成立大會於17日在潮州聞香閣餐廳舉辦，由潮州分局分局長林明波及潮州辦事處主任李慧華主持，首日到任局長戴台捷到場與潮州警友顧問及同仁共同與會，並邀請縣長周春米及轄區議員們等地方士紳與會，場靣熱絡。

李慧華主任平時熱心公益、扶助弱勢並回饋社會，因經常看到警察不分寒暑、日夜的穿梭在大街小巷內執行勤務、維護民眾安全，對這群維護治安、交通的「無名英雄」充滿敬意，因此號召各界友人，一起加入「挺警」的行列。

成立大會過程中除頒發顧問受聘證書、捐贈分局修繕人員及退休同仁紀念品外，由中山路所長陳皇瑞擔任吉他手、貝斯手李旻昌、電吉他手陳冠霖、鼓手劉貫中、鍵盤手戴葵琳及合聲謝松霖等6位員警臨時成軍組成A005搖滾樂團，現場演奏一首經典粵語流行歌曲，讓現場彷彿成了一個小型演唱會，台下聽眾們紛紛喊安可，場面相當熱絡。

潮州分局長林明波表示，李主任接任過去一年裡積極深耕會務工作，舉凡潮州警友辦事處熱心供應連假期間交通崗同仁的餐點飲料，以及春節、警察節、中秋節致贈慰問品、員警自強活動費用補助等，均全力支援潮州分局，另頒發偵破刑案慰問金、設置分局員警子女獎學金等，可謂警察最堅強的後盾，使員警在崗位上更盡心盡力，打撃犯罪為民服務，使整個社會能夠安寧祥和。