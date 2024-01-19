快訊／宜蘭三星自小客撞砂石車　連任8屆82歲老村長喪命

▲▼砂石車與轎車相撞，轎車駕駛、82歲的三星鄉人和村長廖熖傷重不治。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭三星鄉雙和一路與人和六路口，19日上午8時58分許，發生轎車與砂石車相撞車禍，轎車駕駛、82歲的人和村長廖熖，因撞擊力過大，當場無生命跡象，雖被緊急送羅東聖母醫院急救，但不幸於上午10時32分許，傷重不治。事故發生原因有待檢警進一步調查。

廖熖是無黨籍，從第15屆起連任人和村長，2022年他以10票之差擊敗對手，達成村長8連霸，是舉足輕重的重要地方人士。