國會「八大家族」曝光！榜首出了6位立委　吳欣盈也入榜

國民黨不分區立委當選人韓國瑜表態有意參選立法院長，他的搭檔江啟臣還向民眾黨拋出願意「讓位」之意。《美麗島電子報》董事長吳子嘉大膽預測，他認為民眾黨主席柯文哲不會選擇藍白合，因為這樣會讓8席不分區立委的戰力減少。