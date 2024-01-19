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國會「八大家族」曝光！榜首出了6位立委　吳欣盈也入榜

▲▼立法院院會 最低工資法三讀 朝野黨團各自合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝） 

記者葉國吏／綜合報導　

新國會將在2/1開議，資深媒體人黃揚明在臉書盤點「國會八大家族」名單，其中排名第一的為高雄余家班，共有6人擔任過立委，吳欣盈家族也上榜。

高雄余家班：黃余綉鸞（余登發女兒，第1屆第3次增額）、余陳月瑛（余登發媳婦，第1屆第4次增額）、余政憲（余陳月瑛兒子，第1屆第5、6次、第2屆）、余玲雅（余政憲妹妹，第2、3屆）、余政道（余政憲弟弟，第4、5、6、7屆）、鄭貴蓮（余政憲妻子，第5屆），共6人擔任過立委。

陽信家族：陳勝宏（第4、5屆）、薛凌（陳勝宏妻子，第6、7、8屆）、何志偉（薛凌兒子，第9、10屆）

蘇嘉全家族：蘇嘉全（第2、3、9屆）、蘇嘉富（蘇嘉全2哥，第5屆）、蘇震清（蘇嘉全姪子，第7、8、9、10屆）

朱立倫家族：高育仁（朱立倫岳父，第2、3、4、5屆）、高思博（朱立倫妻舅，第6屆）、朱立倫（第4屆）

黃信介家族：黃信介（第1屆增補選、第2屆）、黃天福（黃信介弟弟，第1屆第3次增額、第3屆）、藍美津（黃信介弟妹，第5、6屆）

劉炳偉家族：劉炳偉（第4屆）、劉炳華（劉炳偉弟弟，第2屆）、陳宏昌（劉炳華的小舅子，第2、3、4、5屆）

謝衣鳯家族：謝衣鳯（第10、11屆）、鄭汝芬（謝衣鳯媽媽，第7、8屆）、謝言信（謝衣鳯爺爺，第4屆）

吳欣盈家族：吳欣盈（第10屆）、吳東昇（吳欣盈叔叔，第2、5屆）、許勝發（吳欣盈外公，第1屆第3、4、5次增額）

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