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「25歲要去過幾個國家？」妹子還沒出國過　驚呆同事：我很怪嗎

▲▼EVA AIR,長榮航空,客機,航班,Hello Kitty彩繪機,Hello Kitty夢想機,空中巴士Airbus A300-300,B-16332,出國,旅遊,桃園機場,航空業,觀光,桃機,防疫,機組員,機師,居檢,派飛,檢疫,旅遊,邊境管制,解封。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO還沒出國過。（示意圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

疫情解封後，許多人開始搭飛機到不同國家。但一名網友透露，自己從來沒有出國過，因為從小家裡過得比較節儉，每次她想要出國，爸媽都會叫她長大自己去。現在出社會了，還是沒有搭過飛機，結果身邊同事得知後都很驚訝，讓她好奇「這樣很奇怪嗎？」文章曝光掀起熱議。

原PO在Dcard發文表示，小時候看到朋友出國都覺得很羨慕，但因為家裡比較節儉，加上爸媽覺得小朋友玩一玩，長大就會忘記了，所以每次她提出出國要求，都被回「你以後長大再自己出國玩」。

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不過她開始工作後才發現，身邊同事都去過很多國家，IG上面也有出國的照片，每次她說自己沒有坐過飛機，大家都會很驚訝，讓她好奇自己是不是真的很奇怪？也想問其他人有沒有一樣的煩惱，「25歲左右的大家都去過哪些國家？沒出過國真的很怪嗎？」

▲▼桃園機場,桃機,行李輸送帶,導遊領隊,出國,自由行,自助登機。（圖／記者李宜秦攝）

▲原PO好奇，25歲應該要去過多少個國家？（示意圖／記者李宜秦攝）

文章曝光後，許多人分享經歷，「29歲第一次出國，安慰你」、「我28歲才第一次出國，目前去過4個國家美加日韓」、「21歲，去過3次日本，今年計畫給自己畢業禮物去荷比法」、「家裡比較常出國旅遊，反而台灣很多縣市地方是高中大學才第一次去～覺得國旅和出國各有各的優點」、「我也還沒出國過，今年23歲」、「去過10幾個國家，都是小時候爸媽帶出國」、「爆愛出國的人，25歲去過15個國家，窮遊仔」。

也有網友指出，「沒有奇不奇怪，還有請不要把自己沒出國推給爸媽，很多人上大學就開始打工存錢，為了和同學去一趟畢旅」、「沒有什麼幾歲出國去過多少國家算正常，時空背景跟每個人的喜好等等不同，自然經歷也不同」、「不要推給爸媽，真的。爸媽提供給你好的教育環境，栽培你長大，這些都不容易，你現在出社會了，應該明白存錢、賺錢都不容易，你現在想去哪可以靠自己」。

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