嫩弟談網戀翻車！「血汗錢被騙光」崩潰大哭...哥一問金額傻眼

▲原PO弟弟與女網友熱戀，不料被甩了，「血汗錢」還被騙光。（示意圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

大陸廣東一名男子，日前發現自己的弟弟在房間內崩潰大哭，便詢問對方發生了什麼事，之後才發現原來是弟弟網戀被分手還遭到對方騙走「血汗錢」。之後哥哥進一步詢問遭騙走的金額，沒想到竟只有20元人民幣（約新台幣88元），讓他相當傻眼。

根據陸媒綜合報導，大陸廣東一名男子日前在網路上發布一則影片，指他13日發現自己的弟弟在房間內崩潰大哭，看起來十分心碎。儘管他與家人不斷安慰弟弟，但對方仍躲在被窩裡不願出來。

▲弟弟在被窩裡痛哭。（圖／抖音）

於是男子便詢問對方到底發生了什麼事，這時弟弟才透露，他在網路上交了一個女朋友，結果被對方分手了，不僅如此，連他身上所有的「血汗錢」也都被對方騙走了。後來因為男子非常好奇，於是進一步詢問弟弟遭騙走的金額，沒想到竟只有20元人民幣，讓他當場傻眼，頓時不知道是該安慰弟弟，還是應該笑他？

消息一出立刻引起網友們討論，紛紛留言表示「看得出來，確實很傷心哈哈哈哈哈」、「把被子掀開，我想看這個不爭氣的玩意」、「網路交友被騙20塊，從此封心不再愛」、「被小仙女薄利多銷騙20的痛，其實不是20的事，而是人家是海王養魚呢」、「別笑他了，像他這麼深情的人這個世界上已經不多」。

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