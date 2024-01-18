LINE登入方式減一！結束支援「同步Facebook」帳號功能

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE近日貼出公告，已於2024年1月14日結束提供「以Facebook帳號移動LINE帳號」及「同步Facebook帳號」的功能。往後要移動LINE帳號，要使用「Apple ID⋅Google帳號（iOS／Android）」，或使用「以行動條碼移動帳號」功能。

LINE官方貼出重要公告，「結束支援『以Facebook帳號移動LINE帳號／同步Facebook帳號』的功能」，內容指出，兩功能已於2024年1月14日結束提供服務，「今後執行移動LINE帳號的操作時，請使用『Apple ID⋅Google帳號（iOS／Android）』，或使用「以行動條碼移動帳號」功能。」

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另外，依據使用的LINE版本不同，部分版本的移動帳號畫面仍可能會顯示「以Facebook帳號登入」的選項，但即使顯示該選項，也無法透過Facebook帳號移動LINE帳號。用戶請安裝最新版LINE應用程式，或透過Facebook帳號以外的資訊移動LINE帳號。

事實上，LINE曾在4年前公告「終止使用Facebook帳號註冊新的LINE帳號」，當時是終止註冊的新帳號，但雙平台使用臉書登入與換機者皆不會受到影響。如今LINE官方結束提供「以Facebook帳號移動LINE帳號」及「同步Facebook帳號」的功能，不能再以Facebook帳號登入LINE了。

有網友在PTT的MobileComm板分享資訊，提醒「所以記得，只有綁FB的帳號，要多綁其他同步方式，要不然你換機或登出後就登不進去了。」