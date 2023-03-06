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經典賽來了！台中各飯店這天訂房全滿　有零星空房日期曝

▲福華、長榮、星饗道、頭等艙飯店、裕元。（圖／記者游瓊華攝）

▲星饗道位在逢甲鬧區，在經典賽期間住房幾乎全滿，不過飯店透露，其新品牌享得道飯店還有零星空房，球迷可把握機會。（圖／飯店提供）

記者游瓊華／台中報導

世界棒球經典賽（WBC）睽違10年今年再度回到台中舉辦，3月8日至12日將在台中洲際棒球場盛大登場。賽事效應也讓台中洲際周邊飯店訂房全爆，更外溢到其他區域，目前已知3月11日星期六、中華隊對荷蘭比賽當晚各家飯店訂房都達100%，其次滿額的是星期五、3月10日中華隊對上義大利比賽，訂房也近9成。

▲福華、長榮、星饗道、頭等艙飯店、裕元。（圖／記者游瓊華攝）

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▲西區的頭等艙飯店地處勤美綠園道商圈，即便離球場有段距離，但訂房仍滿，僅剩零星空房可搶。（圖／記者游瓊華翻攝）

「只要有中華隊比賽的都超過8成訂房！」飯店業者透露，逢甲、西區、南屯等外圍區域雖離球場有段距離，但有夜市、商圈等可逛，加上捷運接駁，很受球迷青睞，除了3月11日外，中華隊有賽程的日期，部分飯店都還有零星住房，包括頭等艙飯店、芭蕾城市渡假旅店、福華飯店、長榮桂冠酒店、星饗道等，有住房需求的球迷們要把握機會。

▲福華、長榮、星饗道、頭等艙飯店、裕元。（圖／記者游瓊華攝）

▲星饗道新品牌1月底悄悄試營運，搶搭上經典賽熱潮。（圖／記者游瓊華翻攝）

目前已知包括林酒店、日月千禧等飯店在經典賽事期間全爆滿。位在逢甲商圈的星饗道表示，本館訂房以全滿，但1月底試營運的新館、享得道行旅目前還有較多空間。球迷憑經典賽票根前來住宿，住房即贈啤酒及逢甲夜市小吃券，帶著必勝的心情到一起到台中為中華隊加油。

▲福華、長榮、星饗道、頭等艙飯店、裕元。（圖／記者游瓊華攝）

▲長榮桂冠酒店也針對經典賽推出優惠方案。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中長榮桂冠酒店在3月8日至12日期間，針對夜貓族也特別推出「我不吃早餐」住房專案，每晚每房只要2599元起，讓觀看球賽的房客好好睡到自然醒。

▲裕元。（圖／飯店提供）

▲裕元花園酒店為台中市政府指定第二轉播觀賽區。（圖／飯店提供）

裕元花園酒店為台中市政府指定第二轉播觀賽區，比賽期間，玫瑰烘焙坊將開放現場LIVE熱血吶喊區，並推出經典賽LIVE專屬套餐，單人套餐777元起、雙人套餐1080元起。

▲福華、長榮、星饗道、頭等艙飯店、裕元。（圖／記者游瓊華攝）

▲福華大飯店推持經典賽門票、票根證明或工作證，可享住宿及餐飲優惠。（圖／記者游瓊華翻攝）

福華大飯店推持經典賽門票、票根證明或工作證，可享住宿200元折抵優惠；至館內餐廳3F覓舍、3F江南村、16F海華樓享內用單點85折優惠。

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