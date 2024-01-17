「台灣首次」太空打卡！成大自製立方衛星　自拍影像曝光

▲成功大學自製Lilium－1立方衛星自拍影像。（圖／成功大學）

文／中央社

成功大學團隊研製台灣百合一號Lilium-1，去年12月搭載美國太空探索SpaceX火箭從加州范登堡基地發射，校方今天公布2張立方衛星滿月自拍影像，這是台灣衛星首次在太空自拍打卡紀錄。

成大今天發布新聞稿指出，成功大學教授莊智清領導立方衛星團隊，自主研製完成台灣百合一號Lilium-1，去年12月2日搭載美國太空探索SpaceX火箭，自美國加州范登堡基地發射，成功進入520公里低地球軌道，迄今運作1個月。

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研究團隊首次公布2張立方衛星滿月自拍影像，清晰呈現Lilium-1立方衛星正常運作；相片顯示，衛星朝向太陽，太陽能板成功展開，瞄準太陽，陽光閃耀，衛星在澳洲大陸上空，三軸穩定運作。這是台灣衛星首次在太空自拍打卡紀錄。

成大表示，Lilium-1衛星是國家科學及技術委員會「立方衛星關鍵技術研發專案計畫」首枚衛星，驗證部署立方衛星至低地球軌道關鍵技術。成大團隊執行「立方衛星系統工程與關鍵通訊遙測暨推進技術研究發展」計畫，整合成大、台灣大學、台灣科技大學與淡江大學，且和法人、業者合作。

成大團隊也將持續開發發射Lilium-2與Lilium-3立方衛星，以驗證系統整合、衛星高頻通訊、星際通訊、智能遙測、太空推進、展開機構與衛星避撞/離軌功能；過程中主要將建立低軌通信衛星先行實驗，提供地面終端設備與物聯網裝置驗測平台。

成大表示，隨著5G及B5G（Beyond 5G）技術發展，低地球軌道（Low-Earth Orbit, LEO）衛星受到相當大重視；因低軌衛星離地球最近，具備低延遲、高頻寬、低成本等特性，在高山、海上、偏遠地區或飛機等可接收衛星網路訊號，補足行動網路通訊不足，達到更高覆蓋率，實現海陸空暢行無阻的行動世界。

低軌衛星在人造衛星應用上，主要是通訊及利用影像進行環境監控、氣象監測、洋流分析等遙測。