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女友全家日本玩！「男裝闊出2人旅費」下場臉垮　全場勸分手

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲女友家去日本玩，原PO裝闊下場崩潰了。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我就嘴賤說我也要跟！」一名男網友崩潰直呼，他要跟女友全家去日本玩，還大方要幫女友出所有旅費，而此話一出，女友爸還一度欲言又止，但原PO當時沒多想，直到最近旅行社報價出來，光是2人機加酒就要噴27萬，且不包括吃喝玩樂的費用，讓原PO求救「我是要錢全出...硬著頭皮跟？」

一名男網友在《匿名公社》表示，女友前陣子提到全家要去日本旅遊，當下原PO沒想太多就回應，「我可以幫妳出旅費，這次花費我買單。」

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而跨年夜當天，原PO去女友家時，女友媽媽也熱心詢問要不要一起去日本，他仍回覆一樣的話，強調能幫女友出費用沒關係，結果女友爸似乎欲言又止。直到最近旅行社報價出爐，讓原PO嚇到下巴差點掉下來，「住宿費7天我跟我女朋友的費用16萬...來回機票11萬，住的是五星級，機票是商務艙。」

原PO崩潰直呼，知道女友家境不差，住在市區大樓且是樓中樓格局，「但是真的不知道她家花錢不手軟」，光是2人機加酒就要27萬，還不包括到當地的吃喝玩樂開銷，讓原PO頓時興致全消。

由於原PO當初預想2人住宿機票約10萬內，一天旅費抓1萬，玩7天預計花17萬應該很夠花，如今已超過自己的負擔能力，於是崩潰求問大家看法，「我是要錢全出...硬著頭皮跟？還是拉下臉跟我女朋友講自己出自己的？」

底下網友哭笑不得回應，「門當戶對...這句話要記住了」、「笑死，也不看看自己什麼咖」、「嘴秋就負責到底，不然就分了吧」、「連這點錢都出不起就分吧，以後很多東西也不可能出得起的」、「她爸就在等你會不會真的出錢」、「問問能不能別去日本改去日月潭就好」、「看是要分手？不然就履行你的承諾，言而無信你只會被看不起」、「機+酒是27萬，把日本當成歐洲遊了」、「會不會是被岳父陰了」。

有網友認真幫想法子，「突然公司有派任務，可能無法成行，但女友的部分還是一樣出，至少贏了面子又不會尷尬，但記住...下次講話前先用一下大腦，花錢買個教訓」。

▼即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

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