台師大首設全英語學士學程　每學期招30國際生「台生不可報考」

▲台師大宣布從今年8月起，增設「全球研究全英語學士學位學程」，招收國際生。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

因應產業人才需求及全球趨勢，國立台灣師範大學宣布，今年8月起，國際與社會科學學院增設「全球研究全英語學士學位學程」，只招收國際學生，這是台師大第一個全英語學士學位學程，目標是培育擁有全球視野、跨文化溝通能力的人才，預計每學期招收30人，學雜費比照外籍生，每一學期約4.7萬元。

配合國家雙語政策，考量台灣作為亞洲與國際接軌的重要戰略地位，台師大國社院今年首度增設「全球研究全英語學士學位學程」招攬境外生，台生不可報考，透過全英語且多元的授課方式，培育學生成為具備人文與社會跨領域專長、了解台灣和亞洲社會，以及擁有全球視野、跨文化溝通能力的人才。

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台師大國社院院長賴志樫表示，全球化已成趨勢，並與聯合國永續發展目標環環相扣，因此全英語學程在課程設計上，分為全球政經、國際企業及創新發展、跨文化溝通、社會及永續等四大領域課程，提供學生多方探索的機會，甚至進一步嘗試在地關懷及社會實踐，將可培養學生具備面對多元文化、全球跨域發展所需溝通與協調的能力。

至於職涯發展方向，賴志樫表示，全英語學程學生畢業後，可以朝公、私及第三部門發展。私部門能選擇跨國企業，實踐全球觀點、在地實踐的理想；公部門可以爭取參與臺灣駐海外的單位，參與跨領域、跨國事務；第三部門也能NGO、國際組織發展。此外，對有志往學術方面發展學生而言，學程是很好起點，可以往國內外人文與社會等相關領域持續進修。