▲詐騙手法再升級！專發可愛動物、迷因的帳號，竟是詐騙集團灑下的網！（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT



在網路蓬勃發展的時代，Instagram上的迷因帳號越來越受到網友的矚目。然而，最近曝光的一系列詐騙事件揭露了這些帳號背後隱藏的陷阱，讓追蹤者在不知不覺中成為受害者。一位經歷過詐騙的苦主在Dcard上發文警告，呼籲大家提高警覺，並在發現可疑情況時迅速退追。

這些詐騙帳號常以搞笑、梗圖、貓狗寵物等主題吸引粉絲。一旦粉絲數量積累到一定程度，它們便開始舉辦限時抽獎活動，號召追蹤者分享轉發，以增加更多追蹤者，擴大其能見度。然而，這些抽獎活動並不透明，多數中獎帳號也只是短期內辦的帳號，真實性令人質疑。

隨著追蹤者的增加，這些詐騙帳號進入下一階段，開始分享生活點滴，包括出國、吃好料等動態，並與追蹤者私訊討論賺錢、職業收入等話題。最後，帳號轉向發佈有關運彩的內容，誘使粉絲跟單賺錢，但卻需支付一定費用才能獲取資訊，成功機率極低。

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苦主在文中強調，一旦看到這些可疑情況，應當迅速提高警惕並退追，以免陷入賭博式的心態中，導致損失不堪設想。這些警示引起眾多網友熱議，紛紛分享自己的經歷，呼籲其他網友謹慎行事，遠離這些詐騙陷阱。

IG迷因帳號的詐騙手法曝光後，網友紛紛發表看法：「真的建議大家不要追這些垃圾帳號」、「梗圖帳是他們很常用的手段」、「IG那種迷因帳號，經營起來就會被賣掉，就是限動一堆廣告，反正就退追就好，錢不會從天上掉下來，都是詐騙集團自己人的對話」、「第一次知道這種方式，根本養起來割欸」。

▲IG迷因抽獎活動真相曝光！網友分享經歷呼籲：退追遠離詐騙。（圖／翻攝自Dcard）

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