柯文哲曝內參民調失準原因　林濁水轟：天天說謊！

▲民眾黨黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲得票率與選前內參封關民調排名不同，引發國民黨凌濤怒譙黃珊珊以假民調破壞政黨輪替，而柯文哲解釋，年輕族群投票率愈高，就會與民調結果更接近。對此，前立委林濁水怒轟，柯文哲選舉時罵遍所有的民調，說到時侯看誰沒穿褲子，現在大家發現原來沒有穿褲子的人只有他一個，痛批「天天說謊，流暢得不到了肯定才是世界第一。」

面對內參民調與選後出現落差，柯文哲16日晚間在臉書發文解釋，因為他們的內參民調有兩種，第一是「全市話」，第二是「市話加計手機」，無論哪一種，每次公布都有完整揭露選項報表、交叉分析表、及各項原始資料，也開放大家下載檢驗，絕對不可能造假。

柯文哲也提及，在「全市話」部分，封關民調其實與結果非常接近，但他們在評估選情時，採「加計手機」後的數字，因為年輕族群平日很少接市話，必須加權計算才能貼近選舉人口母體樣本，只是這個調查結果要等於「現實」，就要看「投票率高低 」，年輕族群投票率愈高，就會與他們的民調結果更接近，「但這一次投票率僅七成一，使結果不如預期。」

對此，林濁水今日在臉書發文痛批，柯文哲選舉時罵遍所有的民調，說到時侯看誰沒穿褲子，現在大家發現原來沒有穿褲子的人只有他一個。

林濁水表示，柯文哲又說民眾黨的「全市話」封關民調其實與結果非常接近，但必須「加計手機」後的數字才會正確，狠酸「原來他不是做弊才出問題，是為了努力做對的事所以加了權，數據才變錯，如果他隨波逐流跟人家一樣做錯的事，不加權他就會對了，所以他還是有穿褲子。」

林濁水指出，今年大選年輕人很踴躍投票，而且都投柯文哲，反而年紀大不喜歡柯文哲投票率比以前低得多，這不是對柯雙倍有利嗎？要說柯人格特質是什麼？「157固然稀罕，台灣也沒幾個，但還不是他最傑出的，天天說謊，流暢得不到了肯定才是世界第一。」