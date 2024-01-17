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北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！　RFA：供電不足

▲▼北韓火車。（圖／勞動新聞）

▲北韓發生嚴重火車翻覆意外，造成至少400人死亡。（示意圖／勞動新聞）

記者王佩翊／編譯

根據美國《自由亞洲電台》16日報導，北韓一輛從平壤出發前往檢德的火車，2023年12月26日行駛經咸鏡南道端川後，因為鐵路老舊與電力不足，導致在爬坡時翻覆，造成車上超過400人死亡，死傷慘重，北韓當局甚至為此設立了「遺體處理工作小組」。

報導指出，該輛列車同月25日從平壤出發後，原預計行駛13個小時後便會抵達檢德。列車在行駛過端川站後，會再經過汝海津、泉谷、畓洞、架鷹（音譯）、廣泉、雲田共6站，隨後從東德開始坡度陡峭，並需要一路爬坡至東巖、水村、新坪、梨坡，最終鐵路海拔高達700 公尺。

消息人士指出，事故發生當時，端川車站附近下起大雪，而列車就這樣一路行駛，並行經東德站，然而當列車抵達坡度陡峭的東巖站後車速便逐漸變緩，隨後列車仍努力往上爬升。但在準備進入更上坡的梨坡站時，列車最前方的電力機車（車頭）牽引馬達因電壓不足，突然輪子空轉，隨後整輛列車往後倒退。

儘管列車駕駛緊急煞車，但是往後的列車因為重力加速度，一路「向下滑行」至前一站的新坪站，由於速度過快，列車隨後在轉彎處脫軌，後段車廂直接摔落山谷，列車持續下滑，其他車廂也一路在其他車站附近脫軌跌落山谷。

報導稱，連接在車頭後的2節特級車廂並未脫軌，而是跟著電力機車一路從東巖站往後滑行至端川站，然而後面7節車廂的旅客卻因墜落山谷，幾乎全數死亡，人數超過400人。

儘管事發當時，有部分傷者在端川車站附近被救出，但是因為傷勢嚴重，幾乎都在醫院內被宣告死亡。而北韓當局也已為此成立遺體處理專門小組。

 
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