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藝人婚後生活解密！吳怡霈、威廉都靠一支手機重生了？

▲▼中華電信,5G,威廉,吳怡霈,iPhoneforLife,iPhone15。（圖／取自影片）

科技中心／綜合報導

大家都很關心藝人的私生活是什麼樣子！最新釋出的影片直擊去年嫁為人妻的吳怡霈及剛為人父的威廉私下居然都是手機不離身族，主播出身的吳怡霈特別努力經營直播及粉專社群，一有空就一直分享工作照，遇到上傳卡住一秒變苦瓜臉；近年以主持為主的威廉現在多了很多陪伴家人的時光，只能在手遊上跟朋友打遊戲聯繫感情，最怕網路不順被其他玩家放生，原來藝人私下遇到網路不順時反應跟大家都一樣，好心情瞬間Down下去！

▲▼中華電信,5G,威廉,吳怡霈,iPhoneforLife,iPhone15。（圖／取自影片）

吳怡霈靠新方案省下荷包

結了婚後的吳怡霈總是笑容滿面，私下更花很多時間與粉絲在線上互動，但她分享最怕直播訊號不好，粉絲的留言延遲幾秒才出現，沒有及時回應粉絲問題，粉絲都以為不重視他們，互動數一直往下掉，直到換了最新的「iPhone 15手機及中華電信精采5G」，體驗到5G上傳速度NO.1的升級生活，吳怡霈立刻拿著iPhone 15最新手機，笑說「上傳工作照跟影片變得超快超順，直播也不會卡卡」，靠中華電信精采5G購機方案省下荷包輕鬆華麗轉身，吳怡霈大讚「中華電信精采5G帶給我工作和生活的絕佳體驗」！

▲▼中華電信,5G,威廉,吳怡霈,iPhoneforLife,iPhone15。（圖／取自影片）

威廉啟動iPhone15技能遊戲不卡卡

活躍於演藝圈與綜藝節目圈的威廉，當了人父之後花更多時間陪伴妻兒，在家時間多又需要跟朋友聯繫感情，威廉都在線上跟朋友一起組隊玩遊戲，但是最近遇到玩遊戲不順、分數差，朋友們都紛紛離開不跟他組隊的狀況，威廉說「再這樣下去我都快變成單機遊戲玩家了啦！」，聰明的威廉立馬去中華電信申辦最新iPhone 15，雙重升級5G後遊戲不卡、分數飆新高，威廉開心直呼「有這招我就打遍天下無敵手」，威廉號招大家趁現在優惠滿滿快跟他一起加入中華電信精采5G，拿舊iPhone換新iPhone 15限時加碼折$2,000，最高還可省到萬元， 中華HiNet寬頻用戶購機再折$1,000。

▲▼中華電信,5G,威廉,吳怡霈,iPhoneforLife,iPhone15。（圖／取自影片）

你也是深受網路不順卡卡一族嗎！不用羨慕吳怡霈和威廉，跟上藝人重生密技你也可以心情、工作都順到讓人羨煞！

▲▼中華電信,5G,威廉,吳怡霈,iPhoneforLife,iPhone15。（圖／取自影片）

▲▼中華電信,5G,威廉,吳怡霈,iPhoneforLife,iPhone15。（圖／取自影片）

現在中華電信推出全新「iPhone for Life購機專案」年年輕鬆換最新款iPhone不是夢。搭配精采5G指定資費（租期12個月）及AppleCare Services行動裝置保險服務，最低只要月繳2,216元起，就能將iPhone 15系列新機帶回家，合約期滿前專人通知，享有優先登記最新款iPhone的尊榮服務，這不僅是輕鬆升級新科技的機會，更是成為真正果粉的聰明之舉！

看更多iPhone 15方案：https://cht.tw/x/437b0

▲▼ 藝人婚後生活解密！吳怡霈、威廉都靠一支手機重生了？ 。（圖／品牌）

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關鍵字：

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