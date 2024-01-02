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電信新年促銷登場　iPhone 15指定資費加碼折2000元　

▲中華電信推新年促銷方案。（圖／中華電信）

▲中華電信推新年促銷方案。（圖／中華電信）

記者陳俐穎／綜合報導

迎接龍年，中華電信也推出新春方案，包裝多款5G熱銷手機和精品家電優惠。果粉申辦iPhone 15指定資費享舊機回收換購新機加碼折價2,000元，搭配精采5G贈點方案指定資費，加碼送最高1,000點Hami Point，相當於最高享18,000點，Hami Point 1點等於1元，點數可於Hami Go專區兌換王品、瓦城等熱門連鎖餐廳餐券，以及眾多新型家電、伴手禮等。

中華電信表示，申辦精采5G月繳999元以上，伊萊克斯抗菌空氣清淨機專案價2,900元；月繳1,399元以上，搭配Android品牌熱銷機型SAMSUNG Galaxy Z Flip5 8G/256G、SONY Xperia 5 V、ASUS Zenfone 10 16G/512G等，享購機最高折價2,000元。

申辦上述方案且搭配指定機款或舊換新加碼最高再送168GB流量，並享漫遊日租型只要168元，暢遊日韓、中港澳、東南亞、美加、紐澳等。新年出遊、換機，首選中華電信。

中華電信加值服務新春好康，活動期間申辦Google One、KKBOX、Hami書城月讀包、色情守門員、防駭守門員行動版、行動上網時間管理、趨勢行動安全防護、Hami Pass等加值服務付費年約，免抽加贈3GB行動上網流量券，還有機會抽中限量Hami Point 666點、66GB行動上網流量券。

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