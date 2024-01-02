電信新年促銷登場　iPhone 15指定資費加碼折2000元　

2024跨年夜，中華電信動員近千位工程人員和30部以上行動車，行動上網總用戶數創新高，其中5G用戶約320萬戶，8成以上用戶透過中華電信最優質行動網路使用FB、LINE、IG等通訊軟體或直播方式，即時盡情分享影音與照片和親友傳遞祝福。中華電信也統計，跨年夜的數據傳輸量也大幅增加，超過耶誕夜3倍。