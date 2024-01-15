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「1穿搭」被小叔偷瞄　人妻氣罵沒禮貌！大票不挺：女人也想看

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲人妻穿短裙回婆家。（圖／記者周姈姈攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「真沒禮貌！」一名人妻表示，她回婆家時穿的裙子有點短，卻發現小叔不只一次偷瞄她的大腿，令她忍不住貼出氣到脹紅臉的emoji，認為對方很失禮。不過，眾網友看到貼文卻傻眼，紛紛搖頭，「打扮是自己的事，但是別人要看也是他的事啊！敢穿就不要怕」、「妳怎麼知道人家在看妳？是妳想太多了。」

人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」匿名發文，「回婆家時穿的裙子有點短（膝蓋上方15公分），結果坐在沙發時，感覺小叔的目光好像有一兩次瞄向我的大腿處。」忍不住貼了一個生氣臉脹紅的emoji直呼，「真沒禮貌！」

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看到貼文後，眾人都不挺原PO，「愛穿又懷疑別人看你」、「根本沒人想看，醒醒」、「穿短裙誰都會想看幾眼，不要自己腦補一堆小劇場」、「你在這邊說，是要說給誰聽？」也有人笑呼，「哇！膝上15公分？！不要說小叔了～連我是路人也想看了」、「穿這樣的，我是女人我也會瞄個幾眼耶！」

還有網友緩頰給建議，「我若是穿短裙，裡面一定穿安全褲，冬天裡面會多穿一條親膚色內搭褲，這樣也不怕人家看」、「穿安全褲再加長褲，保證安全」、「可用抱枕或外套蓋住」、「如果坐在位置上，也可以拿外套先遮一下。」

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