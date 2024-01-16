猛鬼大樓主委掛「乾哥乾妹」看板：不贊成廢死　1原因恐被罰20萬

▲周朝陽將「乾哥」、「乾妹」照片掛在五股某民宅上方。（圖／首創文教基金會主委周朝陽提供）

圖文／CTWANT

新北市國中生遭割頸命案引發社會譁然，主嫌「乾哥」、「乾妹」已被裁定收容至少年觀護所。台北錦新大樓新任主委周朝陽近日把2人的照片掛在五股某民宅上方，寫下「人神共憤，法不容」，希望政府能重視廢死議題。不料，卻因為沒有申請許可證，最重恐被開罰20萬。

首創文教基金會主委周朝陽，自費在新北市五股區的一處公寓外牆，張貼「乾哥乾妹」的畫像，對於割頸案，他表明不贊成廢死，因為在韓國、日本等國家都有死刑，假如有人家中發生類似事件還贊成廢死，那真的是佩服他的道德至高點，並認為若要廢死，要像美國有些洲，沒有死刑但關很多年關到死，那他也可以接受。

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周朝陽指出，若要廢死應該要有對等的配套措施，因為現在的小孩都很聰明，混宮廟或是幫派，都會有人告訴他們，「受法律保護不會有前科」，就像去年公民權下修一樣，如果20歲成功下修到18歲，那少年相關法律是否也應當有討論修正空間。

對此警方表示，如果接獲檢舉，將移請新北法院函請社會局裁處。周朝陽則沒在怕，坦言若能凸顯這種不合理的法律，就算被制裁也是甘之如飴。

據悉，周朝陽在掛廣告時並未合法申請許可證，《ETtoday新聞雲》報導提到，市府將要求業者補件申請、限期改善，如未申請將會依建築法開罰4萬元以上20萬元以下罰鍰。並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續者，得連續處罰。必要時，得命其限期自行拆除其招牌廣告或樹立廣告。

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