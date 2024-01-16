桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍　無呼吸心跳送醫搶救

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪鄉一處日租型套房16日凌晨發生駁火事件！一名42歲黃姓男子因債務糾紛，將一名女子擄走。警方獲報後，派出4名警力到場救人，不料，黃男竟朝警方連開3槍，逼得警方開7槍反擊，黃男身中2槍，疑因失血過多當場失去生命跡象，目前仍在開刀搶救中。

▲宜蘭發生警匪駁火事件。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

初步調查，黃男因債務糾紛在桃園設局誘騙出當事女子，並將對方強押至宜蘭礁溪某社區日租型套房討論還債事宜。女子趁隙通知友人協助報案。

警方16日凌晨0時許獲報後，隨即派出4名警力前往處理，抵達現場後，女子隨即開門求救，並向警方示意「有槍」，員警保護女子安全退出後，隨即進入房間內，見黃男持槍反抗，便先退出房間。

孰料，黃男竟在走廊上連開3槍攻擊警察，員警見狀隨即開7槍反擊，射中黃男右肩、左腿部後將人逮捕。黃男疑似因失血過多當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後恢復呼吸心跳，目前仍在開刀房搶救中，至於員警則無人受傷。

警方在現場查獲手槍1把、子彈29顆及毒品咖啡包110包(毛重370公克)、K他命1包(毛重159公克)及其他大麻等毒品，分局已組成專案小組，要進一步調查釐清整起案件事發原因及經過，並追查毒品的來源。