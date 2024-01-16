　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才剛拍影片籲停火　哈瑪斯稱2名人質因「以色列空襲」身亡

▲▼以色列人質沙拉比（Yossi Sharabi）和斯維爾斯基（Itai Svirsky）疑似因以軍空襲死亡。（圖／翻攝自X）

▲以色列人質沙拉比（Yossi Sharabi）和斯維爾斯基（Itai Svirsky）疑似因以軍空襲死亡。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）14日公開了3名以色列人質的影片，要求以色列軍方停火，否則可能會導致人質死亡，結果15日又發布新的影片顯示，有2名在14日影片中出現的人質已經死亡，而第3名人質，也就是以色列、中國混血女大生阿迦曼妮（Noa Argamani），則對著影片鏡頭表示，是以軍的空襲導致他們死亡。

根據BBC、路透社報導，哈瑪斯15日公布新的影片，內容顯示53歲的人質沙拉比（Yossi Sharabi）和38歲的斯維爾斯基（Itai Svirsky）已經死亡，而阿迦曼妮則在一面白牆前，對著攝影鏡頭說，兩人是在以色列國防軍（IDF）的空襲中喪生。

阿迦曼妮說，他們遭遇空襲後被埋在瓦礫堆底下，「但哈瑪斯戰士成功地救了我的命。」不過，目前無法確認這段影片是什麼時候拍攝的。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）反駁，人質絕對不是遭以軍殺害，「這是哈瑪斯的謊言，關押他們的大樓不是襲擊目標，也沒有受到軍隊襲擊。」他強調，「如果我們知道一個地方可能有人質，我們是不會發動攻擊的。」

哈瑪斯去年10月襲擊以色列後綁走240名人質，其中大約一半在去年11月的停火期間已被釋放，但以色列官方稱，還有132人被關在加薩，其中25人在囚禁期間死亡。

ET快訊
人妻健身房露奶跑步　會員看到傻眼
4中生代可望接閣揆　「她」呼聲最高
挑戰「濕冷寒流」　恐跌破7℃最凍時間曝
又有台人赴日滑雪喪命！41歲男「衝出雪道」墜溪　頭部重創不治
柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨
快訊／酒駕負債+染新冠毀星路！爆紅歌手小金澤昇司病逝　死前3
王義川公開年輕人的信示警賴清德：沒做到2事4年後恐兵敗如山倒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度250隻狗被猴群狠甩墜崖慘死！　村民曝竟是「這原因」要報復

北韓放棄和平統一　金正恩籲修憲：定義「南韓是第一敵對國家」

又有台人赴日滑雪喪命！41歲男「衝出雪道」墜溪　頭部重創不治

關閉3個南北韓合作機構！　金正恩呼籲修憲：不打算避免戰爭

北韓外長抵俄展開3天訪問　今將與俄外長拉夫羅夫會面

才剛拍影片籲停火　哈瑪斯稱2名人質因「以色列空襲」身亡

約旦河西岸爆「同步恐攻」　以色列居民1死17傷

英防相：世界衝突只會增加　5年內恐需同時應對中俄

諾魯二度斷交台灣！　世界第3小國人口僅1.1萬人

美國貨船葉門外海遇襲　胡塞武裝坦承發射飛彈

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

5億高中生命案再開庭！　夏男仍否認假結婚

印度250隻狗被猴群狠甩墜崖慘死！　村民曝竟是「這原因」要報復

北韓放棄和平統一　金正恩籲修憲：定義「南韓是第一敵對國家」

又有台人赴日滑雪喪命！41歲男「衝出雪道」墜溪　頭部重創不治

關閉3個南北韓合作機構！　金正恩呼籲修憲：不打算避免戰爭

北韓外長抵俄展開3天訪問　今將與俄外長拉夫羅夫會面

才剛拍影片籲停火　哈瑪斯稱2名人質因「以色列空襲」身亡

約旦河西岸爆「同步恐攻」　以色列居民1死17傷

英防相：世界衝突只會增加　5年內恐需同時應對中俄

諾魯二度斷交台灣！　世界第3小國人口僅1.1萬人

美國貨船葉門外海遇襲　胡塞武裝坦承發射飛彈

邰智源現身綠營競總後台！網傻眼「以為是柯粉」　郭昱晴認證：同樣挺台

單周14萬人搶進！股債ETF看俏　00919、00937B奪人氣王

台積電跌6元至580　指數跌逾百點失守17500

金門小黃路口撞左轉轎車！車頭撞毀、車殼零件四散　2女駕駛嚇壞

人妻健身房露奶跑步老公掌鏡　瞎扯夫妻情趣下場曝光

索非亞通靈翻譯人生　我願意講實話！你有勇氣聽嗎

大溪「濕地落羽松」此刻最美！池水倒映漸層松林　如走進歐洲油畫

走在路上不撞香！小眾香水「入門款」、噴上它回頭率超高

148.8萬、RAV4新對手！台灣「1.5升渦輪韓系新休旅」價格車型曝光

3人公司詐台新銀行4.9億　負責人與員工涉滅證遭聲押禁見

哥哥推葫蘆→撞倒弟弟　下秒「咚」被反彈回擊

國際熱門新聞

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

前所未見！菲國總統賀賴清德當選台灣總統

菲總統罕見祝賀賴清德　當選台灣總統

俄貪腐市長赴烏參戰　拿命換赦免

貧富不均　10年內恐出現首位兆級美元富豪

2024美國小姐超狂　F-16飛官兼哈佛學霸

又有台人赴日滑雪喪命　41歲男頭部重創亡

烏軍大捷　擊落俄預警機、空中指揮所

諾魯二度斷交台灣！　世界第3小國人口僅1.1萬人

UKMTO：一艘美國貨船在葉門外海被飛彈擊中

中國宣布對瑞士「單方面免簽」

諾魯曾經全球最有錢　卻窮到瀕臨破產

韓女遭前男友持生魚片刀砍死　6歲女兒目睹

美國貨船葉門外海遇襲　胡塞武裝坦承發射飛彈

更多熱門

相關新聞

遭「同步恐攻」　以色列1死17傷

遭「同步恐攻」　以色列1死17傷

以色列中部城市拉納（Raanana）15日遭遇2起同時發生的恐攻，至少一名70歲婦人遭到殺害，另有17人受傷。

英將派2萬軍人參加冷戰後北約最大規模軍演

英將派2萬軍人參加冷戰後北約最大規模軍演

哈瑪斯公布人質影片　驚見以中混血女大生

哈瑪斯公布人質影片　驚見以中混血女大生

以哈戰爭100天激戰持續　加薩已近2.4萬死

以哈戰爭100天激戰持續　加薩已近2.4萬死

施明德今辭世最後發文曝　蔡英文昨趕到醫院見最後一面

施明德今辭世最後發文曝　蔡英文昨趕到醫院見最後一面

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊人質

讀者迴響

熱門新聞

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

狄鶯遭疑摔mic飆罵嚴立婷！怒發聲：我到底得罪誰？

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

吳慷仁擊敗梁朝偉！《但願人長久》奪香港影帝

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

包機送癌末媽回大陸老家！兒：在台灣都在等死

即／詐走台新銀4.9億！外商負責人移送北檢

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面