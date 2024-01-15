以哈開戰百日2.4萬人亡　加薩：以軍夜轟醫院學校至少60死

▲以色列哈瑪斯自從去年10月7日以來的衝突已破100天，加薩累積超過2.4萬人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

對區域造成衝擊的以哈戰爭延燒破百日，由哈瑪斯統治的加薩官員今天表示，以色列軍方連夜的「猛烈」轟炸導致當地再有數十人喪命。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日跨境大規模突襲以色列，引發雙方交戰，昨天已達100天。

不僅如此，在以色列占領的約旦河西岸、以色列與黎巴嫩交界也發生致命衝突，還有美軍與伊朗撐腰的葉門叛軍在紅海地區的戰鬥，都讓外界擔憂緊張情勢將擴及至加薩走廊（Gaza Strip）以外的地區。

法新社今天報導，加薩官員表示，當地遭到一波「猛烈」襲擊與砲火攻擊，並通報有超過60人喪生和數十人受傷。

哈瑪斯政府媒體辦公室指出，夜裡有2座醫院、一間女子學校及數十戶住宅被擊中。

以色列軍方指稱哈瑪斯躲在民用設施或其底下的地道運作，但遭哈瑪斯否認。

▲▼加薩許多平民受到戰爭波及。（圖／CFP）

哈瑪斯媒體辦公室表示，在以軍這波最新襲擊中，加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）、拉法（Rafah）及加薩市周遭地區都遭到攻擊。

以軍則說，部隊擊中甘尤尼斯「2名把武器裝載到車輛上的恐怖分子」，也突襲當地一處「哈瑪斯指揮中心」，並查獲武器。

根據聯合國說法，以哈戰爭已造成加薩約85%人口流離失所，被迫擠在收容所，食物、水、燃料及醫療照護的取得都面臨困難。

從加薩北部逃到拉法的民眾卡希爾（Mohammad Kahil）說：「沒有食物、沒有水，也沒有暖氣，我們快被凍死了。」

根據法新社依官方數據做的統計，哈瑪斯去年10月7日的突襲導致以色列約有1140人死亡。另有250名人質遭武裝分子俘虜，其中132人仍在加薩，據信至少25人已被殺害。

以色列揚言要摧毀哈瑪斯，持續對加薩發動軍事攻擊，根據加薩衛生部統計，以軍攻擊已造成當地超過2萬4000人死亡，其中多為婦孺。