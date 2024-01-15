守護基本盤且小有突破　姚正玉：綠色高牆難以撼動同志仍須努力

▲立委參選人姚正玉15日率競選團隊進行謝票，感謝鄉親支持。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立委參選人姚正玉15日率競選團隊進行謝票，感謝鄉親支持，姚正玉表示，未來無論在哪個位置或工作崗位，她都會繼續為追求公平正義而努力，服務地方鄉親也義不容辭，期待新政府清廉執政、新立法院善盡職責回應台南鄉親的期待。

姚正玉表示，民進黨30年來在台南一黨獨大，立委選舉改成單一選舉之後台南6席都是民進黨籍，2016年立委選舉第三選區包括北區和安南區國民黨謝龍介拿下53705票、得票率25.72％、當選的陳亭妃149002票、得票率71.37％、2020年國民黨童小芸拿下52886票得票率26.97％、當選的陳亭妃136815票得票率69.77％，此次姚正玉代表國民黨參選，雖然投入時間倉促引起諸多質疑，也沒有大咖加持，但在鄉親信任及支持下，拿到56348票，守住基本盤，票數和得票率都比過去進步，正玉非常感謝鄉親的肯定和團隊的努力，不過未能整合在野勢力，得票未能突破三成，還是感到遺憾。

姚正玉指出，連任的陳亭妃拿下132377票，得票比上屆少了4000多票，其他民進黨的立委參選人得票也不如過去，可見台南市的綠色高牆仍堅不可摧，選民對民進黨的認同超乎對候選人的要求，希望民進黨6位立委在鄉親厚愛下，能有所調整回應，不負鄉親期待，讓台南市的發展在六都當中迎頭趕上。

姚正玉也認為，要推倒綠色高牆，不僅在野黨要更團結，更急需生力軍的加入，國民黨的改革和基層經營調整已迫不及待，黨工職的凝聚向心力、新生代的培養，也是刻不容緩，尤其面對民進黨一棒接一棒，如果國民黨和在野勢力無法整合、沒有突破、沒有培養新人，綠色高牆將變綠色堡壘，綠地之外，台南將更難見藍天。