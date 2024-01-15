台中這支移動測速桿去年開單逾萬件　民眾趕回家載母就醫挨罰1萬2

▲環河路一段慢車道速限40公里，常有移動式測速照相，去年開罰多達1萬1758件。（圖／台中市議員張芬郁提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區環河路一段慢車道速限40公里，台中市議員張芬郁指出，該路段常有移動式測速照相，去年開罰多達1萬1758件，有林姓民眾向她陳情，他去年11月因趕回家載年邁的母親就醫，超速42公里被開罰1萬2000元、記3點違規點數，還吊照6月，不知如何是好。張芬郁認為，測速開罰不是改善交通安全唯一手段，要求警局和交通局提擬改善方法。

據查，該路段時常有砂石車經過，由於過去屢發生嚴重車禍，大里區公所將快車道的內、外車道速限分別訂為60、50公里，慢車道則是40公里，不過40公里對於機車族而言，若須趕著通勤上下班，可能稍催油門就超過速限，許多民眾因此怨聲載道。

張芬郁指出，去年（2023年）該路段取締超速的違規案件多達1萬1758件，相當一天舉發32件，但該路段去年也發生87件交通事故，造成2人死亡、42人受傷。

▲張芬郁指出，去年該路段取締超速的違規案件多達1萬1758件，相當一天舉發32件。（圖／台中市議員張芬郁提供）

張芬郁表示，1名林姓民眾去年11月30日上午9時許，他騎車趕回彰化，要載年邁的母親就醫，12月初即收到紅單，指他在大里區環河路一段460號前，騎車時速82公里，而該路段速限為40公里，超速42公里，必須繳罰鍰1萬2000元、記3點，還要吊扣牌照6個月。

林姓民眾向張芬郁陳情「我是逼不得已才會騎的如此快，不知如何是好？」，張芬郁說，駕駛人嚴重超速非常危險無法認同，但若在急迫下不得已超速，依據《行政罰法》第十三條規定可不予處罰，過去有因載患者就醫以緊急避難規定判免罰的案例，但必須提出證據向交通裁決所申訴。

▲林姓民眾向張芳郁陳情，去年因須趕回家載母親就醫，不得已超速遭開罰1萬2000元。（圖／台中市議員張芬郁提供）

另有一名黃姓民眾向張芬郁反應，家住彰化在大里上班，每天騎機車往返大里區環河路一段，該路段慢車道筆直寬敞，速限卻僅40公里，害他收過4張罰單，批評市府不研究如何改善交通安全，只會把駕駛人當提款機。

張芳郁認為，即使常設移動式照相，開出上萬張罰單，但該路段仍發生多起交通事故，顯見用移動式的測速照相舉發，不是讓交通更安全的手段，她要求警察局和交通局提擬更有效的方法，該路段沿線有多家砂石業者，砂石卡車進出車夜間砂石車進出的警示必須更明顯，沿線夜間照明也可加強，分析事故原因後加強改善交通設施，讓行車更安全。