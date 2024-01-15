路透評論：賴當選預告「兩岸關係惡化」　須闢新路線降低衝突風險

▲ 台灣大選牽動兩岸及美中情勢，受到國際矚目。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣2024總統大選落幕，由民進黨正副候選人賴清德及蕭美琴勝出。《路透》社評指出，賴清德承諾上任後維持兩岸現狀，但這不見得是好事，中國勢必將加大施壓，必須尋求將衝突風險降到最低的新方法。

《路透》15日刊登專欄作家Chan Ka Sing評論，以「台灣用舊地圖在新水域航行」為題，針對大選結果分析指出，台灣選民讓賴清德輕鬆得勝，也讓傾向台獨的民進黨創紀錄取得第3個總統任期，這不僅預告兩岸關係惡化，也將全球目光重新拉回可能的衝突代價。

理論上兩岸關係不會有太大改變，2016年上台的民進黨拒絕接受北京對台灣的主權聲索，導致中國切斷與台灣官方對話，並在過去8年來持續加大軍事與貿易壓力，而賴清德當選對改善這種不穩定的現狀無濟於事。

賴清德得票率僅4成，不及蔡英文在2016年及2020年大選獲得過半選票支持，中國官員在結果出爐後也強調這一點。且民進黨失去立法院多數地位，代表選民可能愈來愈擔心兩岸關係惡化的經濟損失，賴清德為通過立法與支出，勢必得和傾向與北京建立緊密關係的反對黨合作。

中國國家主席習近平將面臨民進黨長期執政前景，據NBC報導，他11月向美國總統拜登聲稱對台並無統一時間表，但「終將統一台灣」。中國視賴清德為分裂份子，就算不加強力道，也可能繼續維持目前的鷹派作風。

賴清德和民進黨勢必面臨更大壓力，必須找到新的方法，將衝突風險降到最低。他在勝選感言中強調與北京對話的必要，並稱他將「深入研議兩位對手的政見和主張」，其中包括重啟爭議性的服貿，但這說來容易，做起來卻很難，賴清德可能沒有太多選擇，只能規劃一條新路線。