多大仇？男深夜扭鬆女球友煞車　怒嗆：1年前放鳥我！

▲監視器畫面。（圖／翻攝自京視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

約會被「放鳥（爽約）」令人氣憤，但北京一名男子記仇1年怒氣不消，近日決定報復對方，將其轎車煞車油管都扭鬆。他被捕後表示，「我就認為她是針對我，有點小心眼。」

據《北京晚報》報導，家住北京通州區的代姓女子報警稱，最近自己停在小區的車輛多次被人損壞，隨後民警立即趕往現場。

通州公安分局胡各莊派出所社區警務一隊警長趙文博表示，「4個輪胎被劃破了，煞車油的油管被擰鬆了，煞車油漏了，導致車輛沒有煞車。」

警方調查發現代女士的車輛停放在公共車位，不存在車位糾紛，更沒有妨礙他人通行。此外，嫌疑人作案具有很強的針對性。

通過排查，警方發現，事發當天凌晨1時的監視器畫面拍下一個可疑身影，「他有一定的反偵察意識，可以看見他過來是匍匐著過來。為了避免被監控拍到在報警人的4個輪胎下面擺放了4個釘子，把煞車片上噴了食用油。」

該名侯姓嫌犯資訊被調出後，代女回憶起大概在1年前曾因一起運動的事發生小摩擦。侯男坦承曾多次損壞代女車輛，「那會一塊打球，然後其實關係挺好的，後來有一次教代女士打球的師傅（教練），他本來說好3個人一起去，後來早上臨時師傅就說不去了，代女說那就不去了。我就認為她是針對我，有點小心眼。」

一次的誤會令侯男心生怨念，一年以來每每想起這件事都氣不過，於是在深夜到代女家樓下，通過損壞對方車輛為自己出氣。目前侯某涉嫌尋釁滋事罪，已被通州警方刑事拘留。