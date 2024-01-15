大陸央行不降息　但持續第14個月超額續作MLF

▲人民幣。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

市場先前普遍預期中國大陸將降息以支撐經濟，但MLF（中期借貸便利）新年第一個操作時間點，大陸央行（中國人民銀行）選擇不降息，只持續第14個月超額續作MLF。

大陸央行在公告中指出，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展890億元公開市場逆回購操作和9950億元中期借貸便利（MLF）操作，充分滿足了金融機構需求，得標利率分別為1.80%和2.50%，均與上期持平。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析， 1月MLF「量增價平」續作，原因在於1月新增貸款投放內生動力仍強，將對超儲形成一定消耗，伴隨PSL新增、金融支持住房租賃市場政策出台，將加快「三大工程」（規劃建設保障性住房、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設）推進，帶動企業中長貸穩定在較高水平。

溫彬提到，MLF超額續作，有助於增強銀行體系資金的穩定性，引導加大對實體經濟的支持力度。此外，1月為傳統繳稅大月，財政多收少支，對資金面有一定抽水效應，考慮到政府債券發行和對沖可能存在時間差，MLF超額續作有助於對沖流動性波動，平滑稅期等對資金面的影響。

東方金誠首席分析師王青指出，1月繼續實施MLF加量續作，符合市場預期。2024年一季度已進入穩增長關鍵階段，MLF加量續作有助於增加銀行體系中長期流動性，支持信貸投放保持合理增長，同時也能鼓勵銀行等金融機構按照市場化、法治化原則，通過展期、借新還舊、置換等方式，積極參與地方債務風險化解。

市場及專家先前普遍預期大陸央行將降息，民生證券固收首席分析師譚逸鳴當時指出，當前經濟基本面修復仍偏弱勢，微觀主體預期和信心亦處於偏弱狀態，有必要通過降息提振有效融資需求「穩定成長壓力較大，降息具有較強必要性。」

中金公司分析師范陽陽也提到，除穩增長壓力外，偏低的物價水平對實際利率造成一定壓力，降息必要性進一步提升，「一方面，2023年12月全國居民消費價格指數（CPI）同比漲幅繼續維持低位；另一方面，2023年全年CPI同比上漲0.2%，增速比2022年明顯回落。」

東吳證券首席宏觀分析師陶川更直言，偏低的物價水平對實際利率造成一定壓力，2024年1月降息的必要性進一步提升，「根據歷史經驗，降息降準均『呼之即出』。」