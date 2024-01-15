　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸央行不降息　但持續第14個月超額續作MLF

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

市場先前普遍預期中國大陸將降息以支撐經濟，但MLF（中期借貸便利）新年第一個操作時間點，大陸央行（中國人民銀行）選擇不降息，只持續第14個月超額續作MLF。

大陸央行在公告中指出，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展890億元公開市場逆回購操作和9950億元中期借貸便利（MLF）操作，充分滿足了金融機構需求，得標利率分別為1.80%和2.50%，均與上期持平。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析， 1月MLF「量增價平」續作，原因在於1月新增貸款投放內生動力仍強，將對超儲形成一定消耗，伴隨PSL新增、金融支持住房租賃市場政策出台，將加快「三大工程」（規劃建設保障性住房、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設）推進，帶動企業中長貸穩定在較高水平。

溫彬提到，MLF超額續作，有助於增強銀行體系資金的穩定性，引導加大對實體經濟的支持力度。此外，1月為傳統繳稅大月，財政多收少支，對資金面有一定抽水效應，考慮到政府債券發行和對沖可能存在時間差，MLF超額續作有助於對沖流動性波動，平滑稅期等對資金面的影響。

東方金誠首席分析師王青指出，1月繼續實施MLF加量續作，符合市場預期。2024年一季度已進入穩增長關鍵階段，MLF加量續作有助於增加銀行體系中長期流動性，支持信貸投放保持合理增長，同時也能鼓勵銀行等金融機構按照市場化、法治化原則，通過展期、借新還舊、置換等方式，積極參與地方債務風險化解。

市場及專家先前普遍預期大陸央行將降息，民生證券固收首席分析師譚逸鳴當時指出，當前經濟基本面修復仍偏弱勢，微觀主體預期和信心亦處於偏弱狀態，有必要通過降息提振有效融資需求「穩定成長壓力較大，降息具有較強必要性。」

中金公司分析師范陽陽也提到，除穩增長壓力外，偏低的物價水平對實際利率造成一定壓力，降息必要性進一步提升，「一方面，2023年12月全國居民消費價格指數（CPI）同比漲幅繼續維持低位；另一方面，2023年全年CPI同比上漲0.2%，增速比2022年明顯回落。」

東吳證券首席宏觀分析師陶川更直言，偏低的物價水平對實際利率造成一定壓力，2024年1月降息的必要性進一步提升，「根據歷史經驗，降息降準均『呼之即出』。」

ET快訊
快訊／網瘋傳作票　中選會主委怒了
幕後／賴清德首任閣揆需降低政治彩度　朱敬一浮上檯面
接任黨魁、挑戰2028？被視為「藍營新共主」　盧秀燕回應了
選務員現場狂被兇！氣轟愛莉莎莎：4年後妳來當　揭12hrs血
8票團進團出！要藍綠先答「國會改革立場」　黃珊珊：不在乎人選
曾發起百萬紅衫軍倒扁　陳水扁悼念施明德：一代梟雄安息吧
新景點！　象鼻岩第二春變「水豚君岩」
紅衫軍為何不衝進總統府？　施明德昔曝原因「要衝要爽！太容易了
快訊／被點名是閣揆人選！　陳其邁表態了
桃園女師性侵小六男童生子　判刑17年！她不服提上訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美、英、日、加祝賀台灣大選　陸批「嚴重違反一個中國原則」

大陸央行不降息　但持續第14個月超額續作MLF

北京上空現3不明飛行物　三角形排列呈半透明後霧狀消失

蘋果也不好賣了？陸官網罕見宣布降價　最高省3400元

全裸男子闖入喊「我癲了」…突掏剪刀瘋狂捅刺！33歲女工臥倒血泊

短髮妹用餐被女店員持刀「逼畫便利貼」　餐廳也傻眼了：開除

50歲媽媽大改造！女兒秒變「戰國美女」　網羨慕直呼：妳媽借我

新疆喀納斯暴雪封路千人滯留　軍警直升機雪中救援撤離山區

A股史上最大電詐案！　深圳一藥企「被騙超4億」

小鮮肉裸上身炸胸肌！陸風景區吸客奇招　女客驚喊：不要瀑布了

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

美、英、日、加祝賀台灣大選　陸批「嚴重違反一個中國原則」

大陸央行不降息　但持續第14個月超額續作MLF

北京上空現3不明飛行物　三角形排列呈半透明後霧狀消失

蘋果也不好賣了？陸官網罕見宣布降價　最高省3400元

全裸男子闖入喊「我癲了」…突掏剪刀瘋狂捅刺！33歲女工臥倒血泊

短髮妹用餐被女店員持刀「逼畫便利貼」　餐廳也傻眼了：開除

50歲媽媽大改造！女兒秒變「戰國美女」　網羨慕直呼：妳媽借我

新疆喀納斯暴雪封路千人滯留　軍警直升機雪中救援撤離山區

A股史上最大電詐案！　深圳一藥企「被騙超4億」

小鮮肉裸上身炸胸肌！陸風景區吸客奇招　女客驚喊：不要瀑布了

曾格爾涉勾富商判賠正宮30萬　上訴急繳全額擔保防遭強制執行

除息搶前上車！　4檔人氣ETF連袂走揚

中選會駁斥作票傳言　李進勇怒：有任何選務人員違法「立刻下台」

大巨蛋看讀賣巨人　第二波預售票22日開賣

NBA本季最狂絕殺！　公鹿里拉德延長賽32呎三分彈宰國王

是否延攬蔡壁如當副市長？盧秀燕回應了「處理當中」：很快會宣布

東京3個免費藝文展館　有日本唯一廣告博物館　必拍螺旋走道

iPhone 15太貴買下不去？　換手機選「這9款」高CP價格又香

美、英、日、加祝賀台灣大選　陸批「嚴重違反一個中國原則」

施明德是民主政治前輩　盧秀燕悼念：一生中最敬佩的人物之一

【韓國高壓水槍】下單現折300！一機多用 完勝各種汙垢！

大陸熱門新聞

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

陸網看選舉　「台灣是中國一部分」登熱搜　

賴清德當選　王毅：改變不了一個中國基本事實

工程師淪「悲慘工具人」　為女友買房卻被掃地出門

小鮮肉裸身炸胸肌　陸風景區吸客奇招

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

ECFA恐再被砍　學者：須設想貿易戰可能

美祝賀台灣完成大選　陸：強烈不滿！

中植破產波及香港中產　7千萬退休金泡湯

短髮妹用餐被女店員持刀「逼畫便利貼」

陸對台政策受挫？胡錫進：現狀已打破

50歲媽媽大改造！女兒秒變「戰國美女」

4000女涉案！陸破獲特大網路淫穢表演

更多熱門

相關新聞

美國12月CPI年增3.4%高於預期　通膨降溫慢

美國12月CPI年增3.4%高於預期　通膨降溫慢

美國政府今天公布數據顯示，去年12月消費者物價指數（CPI）年增率高於預期，儘管潛在壓力看起來似乎略微減輕。

房租指數年增2%↑創新高　住宅維修、家庭管理費同步飆高

房租指數年增2%↑創新高　住宅維修、家庭管理費同步飆高

2023全年CPI漲2.5％　創15年來次高

2023全年CPI漲2.5％　創15年來次高

劉憶如／2024全球經濟面臨新挑戰

劉憶如／2024全球經濟面臨新挑戰

丁學文／2024投資市場暗藏陷阱

丁學文／2024投資市場暗藏陷阱

關鍵字：

降息人民銀行大陸央行MLF通膨

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

今變天轉雨！　挑戰「寒流」最低溫時間曝

贊達亞IG突退追！「蜘蛛人CP」傳分手　本人回應

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

阿公選舉爽拿百萬補助　結局錢飛了

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面