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重機騎士阿婆灣自撞摔5公尺邊坡亡　「飛醫」路過接手搶命

▲▼ 台三線阿婆灣312.5公里騎士自摔入邊坡救出時已無意識呼吸 。（圖／讀者提供）

騎士自摔邊坡，救出時已無意識呼吸 （圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉台3線著名「阿婆灣」發生死亡車禍，一名騎士14日行經西向東312.5公里處，疑因過彎不慎自撞道路護欄，摔入路旁約5公尺邊坡，當時路過幫忙急救的鍾姓騎士上網詢問傷者傷勢，意外被發現，他其實是「飛醫」的身分，低調善行讓不少網友產生好奇。

▲▼ ▲▼ 台三線阿婆灣312.5公里騎士自摔入邊坡救出時已無意識呼吸，飛醫路過搶救 ，被網友大讚 。（圖／翻攝臉書大埔阿婆灣-路況回報）

▲「飛醫」路過搶救 ，被網友大讚 。（圖／翻攝「大埔阿婆灣-路況回報」臉書社團）

鍾姓車友表示，「大家好小弟我是今天阿婆灣的飛醫，我想知道R1車主現在狀況」，網友回應「跟朋友在警察局做筆錄，警察說人走了」，他進一步回應「不好意思沒能把他救回來。」網友對於他的出手回應「辛苦了！！！感謝有你！！！」「您已經盡力了別自責，感謝有您支援的幫忙，好人會有善報的」。

▲▼ ▲▼ 台三線阿婆灣312.5公里騎士自摔入邊坡救出時已無意識呼吸，飛醫路過搶救 ，被網友大讚 。（圖／翻攝臉書大埔阿婆灣-路況回報）

警方表示，張男現場已呈OHCA狀態，經實施CPR進行搶救並送往嘉義市聖馬爾定醫院急救後仍傷重不治。

消防局表示，14日11時36分獲報於中埔鄉台三線312.5公里處發生車禍，立即派遣中埔分隊前往，抵達後回報現場為重機車禍，30歲男性重機騎士摔入約4米深邊坡OHCA，救護同仁表示，抵達事故現場已有同行車友幫傷者實施CPR，再由救護同仁給予相關處置，隨後將傷者送往嘉義市聖馬爾定醫院救治。

▲▼ 台三線阿婆灣312.5公里騎士自摔入邊坡救出時已無意識呼吸 。（圖／讀者提供）

有網友上網說明「飛醫」，指出在曼島TT賽事中，John Hinds外傷醫生，需要像賽場上的車手一般騎乘公升級純種跑車待命，在接獲急救需求後便出發搶救，如此才能及時趕到現場，把握時間作初步的固定、清創、包紮甚至維生，等待更完整的醫療團隊後送，因此也被人稱為「Flying Doctor飛行醫生」。

▲▼ 台三線阿婆灣312.5公里騎士自摔入邊坡救出時已無意識呼吸 。（圖／讀者提供）

▲台三線阿婆灣312.5公里騎士自摔車輛存留現場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方呼籲嘉義山區道路彎道眾多，部分山路蜿蜒曲折，請用路人行駛時應減速慢行，並隨時注意車前道路狀況，避免造成生命危害及交通事故發生。

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