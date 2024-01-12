深夜下班太累！男失控擦撞…倒車緊張「誤踩油門」掃倒7機車

記者林名揚／金門報導
金門縣金湖鎮黃海路昨(11日)深夜10時52分許傳出車禍，一名賴姓男子(61歲)當時駕駛自小客往監理站方向行駛，疑似精神不濟導致車輛失控碰撞路旁停車格內汽車，隨後賴男又因倒車時過於緊張誤踩油門，追撞停放路旁的7輛機車，還導致現場一名25歲、正要牽車的陸姓女子驚嚇跌倒受傷。警方趕抵現場後立即排除狀況，並協助將陸女送醫；初步了解賴男並無酒駕，供稱是下班太累才會肇禍，詳細事發原因尚待進一步釐清。
▲賴男倒車時緊張誤踩油門，當場掃倒7部機車。（圖／記者林名揚翻攝）
記者林名揚／金門報導
金門縣金湖鎮黃海路昨(11日)深夜10時52分許傳出車禍，一名賴姓男子(61歲)當時駕駛自小客往監理站方向行駛，疑似精神不濟導致車輛失控碰撞路旁停車格內汽車，隨後賴男又因倒車時過於緊張誤踩油門，追撞停放路旁的7輛機車，還導致現場一名25歲、正要牽車的陸姓女子驚嚇跌倒受傷。警方趕抵現場後立即排除狀況，並協助將陸女送醫；初步了解賴男並無酒駕，供稱是下班太累才會肇禍，詳細事發原因尚待進一步釐清。
▲賴男倒車時緊張誤踩油門，當場掃倒7部機車。（圖／記者林名揚翻攝）
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