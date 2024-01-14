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凌濤轟黃珊珊「害下架民進黨失敗」　貼文大逆風：怪別人最厲害

▲▼國民黨召開「 羅致政最新高畫質爆料」國際記者會，由2024競選發言人凌濤公布新一波羅致政桃色影片照片。（圖／記者湯興漢攝）

▲下架民進黨失敗，凌濤抓戰犯劍指黃珊珊，網友傻眼「你比賽輸了，檢討其他隊的教練是在幹嘛」。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／趙蔡州報導

2024總統大選13日晚間正式落幕，由民進黨候選人賴清德、蕭美琴勝選，國民黨2024競選發言人凌濤在臉書發文，指責民眾黨競選總幹事黃珊珊，是無法下架民進黨的罪魁禍首。消息一出立刻在批踢踢引發網友熱議，有許多人不滿說，「自己輸了不檢討自己，反而開嗆別人，就繼續敗票啊」。

凌濤13日晚間在臉書表示，黃珊珊操縱民調讓藍白合破局，自己擠進不分區第一名穩坐立委寶座，卻害了柯文哲、害了台灣實現政黨輪替的機會，黃珊珊的假民調害了藍白大局，「這不僅騙了柯文哲、騙了民眾黨支持者、更騙了所有期待政黨輪替的台灣人民」、「下架民進黨失敗，民眾黨高層假民調是罪魁禍首」。

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▲▼凌濤點名「罪魁禍首」黃珊珊、柯文哲。（圖／翻攝自凌濤臉書）

▲▼凌濤點名「罪魁禍首」黃珊珊、柯文哲。（圖／翻攝自凌濤臉書）

▲許多網友不認同凌濤的看法。（圖／翻攝自凌濤臉書）

然而許多網友看完文章後卻不認同，有人說，「自己輸了不檢討自己，反而開嗆別人，就繼續敗票啊」、「國民黨還要繼續敗年輕票」、「國民黨連續3屆大選，完全無法拿到年輕人選票，這點完全不檢討，只在那拿外人開刀」、「閉嘴吧你，就算合也不會投藍」、「不是啊，你比賽輸了，檢討其他隊的教練是在幹嘛」。

還有人說，「百年大黨淪落至此，只會怪別人，真是夠了」、「笑死，怪別人最厲害」、「百年大黨才贏4年小黨96萬票，還敢抓戰犯，票還輸當初韓的票。當年還敢數落韓，先檢討好自己吧」、「你KMT有實力就自己選，選輸在那邊怪其他黨，不會太好笑嗎，不要整天秀下限，永遠不會自我反省」。

▲▼凌濤點名「罪魁禍首」黃珊珊、柯文哲。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友轉貼並嘲諷凌濤的貼文。（圖／翻攝自批踢踢）

也有網友把凌濤的貼文轉貼到批踢踢，開酸凌濤「會噴就有位置」，還說「你們也是小小在野，反正KMT也沒有多少年輕票可丟了，慢走不送，保重」、「說個笑話，今天3個人要選班長，第2名責怪第3名，你們怎麼不放棄讓我贏，都是你們的錯，害我當不上班長」。

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