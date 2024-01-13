　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話：賴只會贏更多

▲▼ 2024總統,2024侯友宜,2024賴清德,2024柯文哲。（圖／翻攝臉書粉專）

▲目前賴清德票數一路領先。（圖／翻攝臉書粉專）

網搜小組／劉維榛報導

2024總統大選，賴清德破300萬票繼續領先，侯友宜以250萬居二，柯文哲稍早也破200萬票。有網友表示，深藍長輩邊看開票邊罵，年輕人硬要投給柯，若為了大局投侯，「侯早就贏賴並政黨輪替了。」對此，原PO困惑拋問「如果沒有柯，年輕人會投侯嗎？」底下網友反應超激烈，「寧願廢票」、「賴只會贏更多」。

一名網友在PTT以「如果沒有柯，原本投給柯的會投給侯？」為標題表示，爸媽是深藍份子，看到開票出來，氣得激動臭罵「支持柯的年輕人就是硬要投柯」，若為了大局投侯，「侯現在早就贏賴並政黨輪替了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此番話一出，原PO無法認同，「怎麼會有藍上不了，是因為被白害的想法？」對此，他好奇拋問「如果沒有柯，年輕人會投侯嗎？」

底下網友熱議，「不會！我寧可廢票也不投藍綠」、「沒柯也是投賴」、「寧願廢票」、「頂多政黨票」、「不會，會去投賴或不投」、「白不可能投藍」、「不會去投票」、「不會，寧願出遊」、「不會，寧可睡到飽」、「不會，完全不會返鄉」、「賴只會贏更多」。

但也有部分網友回應，「可能會」、「會阿，柯文哲就是自大傲慢」、「會啊，沒合成功，大傷啊」、「我會喔，侯柯我都可，我只要下架DPP」、「兩人合作我會投，因為目標就是要拉下民進黨」。

ET快訊
快訊／國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊用假民調讓藍白破局
快訊／柯粉落淚！柯文哲晚間8點向支持者致意　新莊競總召開記者
時力恐擠不進國會！他愣「要消失了？」　一票曝硬傷：很難撐起來
快訊／選情激烈！羅致政、葉元之差距不到100票
快訊／陳秀寶自行宣布當選　激動落淚
快訊／侯友宜破300萬票　落後賴清德差距曝光
快訊／王鴻薇自行宣布當選！
快訊／張廖萬堅宣布敗選　廖偉翔勝出
快訊／蔡培慧自行宣布敗選
快訊／李彥秀自行宣布當選！擊敗高嘉瑜
快訊／鍾佳濱自行宣布當選
快訊／新北第9選區林德福「7連霸」　自行宣布當選
快訊／邱志偉自行宣布當選！　支持者激動歡呼
快訊／台中藍營黃健豪拿回盧秀燕本命區
快訊／萬美玲票數穩居第一　自行宣布當選
館長看開票「真的笑不出來」　傻眼嘆：為什麼賴清德這麼高
快訊／黃捷喊到燒聲！　自行宣布當選
快訊／鄭運鵬連任失敗！牛煦庭自行宣布當選
快訊／賴清德得票衝破40%！　335萬票領先中
快訊／傅崐萁自行宣布當選
快訊／一路領先！蔡易餘力壓藍營詹琬蓁　成功三連霸
快訊／邱議瑩自行宣布當選
快訊／王定宇三連霸！　自行宣布當選
快訊／江啟臣成功連任！開票一路領先　將宣布勝選
快訊／綠營黃國書交棒失敗　台中6選區羅廷瑋自行宣布當選
柯文哲盡力了！陳智菡哽咽致詞　嗆藍綠操作民調「很多票被瓜分」
快訊／三連霸！　新北立委吳琪銘自行宣布當選
快訊／一路領先曾玟學　邱鎮軍自行宣布當選
快訊／蔡壁如輸了！　蔡其昌拿下4連霸
快訊／楊瓊瓔宣布當選！民進黨新秀謝子涵落敗
快訊／馬文君5連霸！　自行宣布勝選
柯文哲擬8點發表談話　周榆修喊：希望台灣更好的力量會繼續團結
快訊／劉建國5連霸　邱良閱自行宣布落選
真的以為會贏！柯粉坦言「低估政黨實力」爆失落　PTT狂洗版
快訊／陳秀寶連任成功　自行宣布當選
快訊／支持者歡呼超嗨！　賴清德、蕭美琴擬20:30開國際記者
快訊／一路領先吳音寧！　謝衣鳯自行宣布當選
柯文哲4年後若再戰「有望選上總統？」　鄉民指出1關鍵：涼了
快訊／狂打對手介入他人婚姻　李全教宣布敗選
快訊／葉元之破4萬票！　羅致政差1500票緊咬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

時力恐擠不進國會！他愣「要消失了？」　一票曝硬傷：很難撐起來

館長看開票「真的笑不出來」　傻眼嘆：為什麼賴清德的票這麼高

真的以為會贏！柯粉坦言「低估政黨實力」爆失落　PTT狂洗版

開票結果曝「8年來你過得好嗎？」　兩派吵翻：一堆變成富翁

全台第一篇祭品文！小商人6：30要發300份雞排　找第1女優助陣

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話：賴只會贏更多

柯文哲選前之夜喊破30萬「仍慘輸藍綠」！鄉民曝關鍵：極限就這樣

2028藍白拚了！他預言「盧柯配」　鄉民大推1人：KMT救星

「賴、侯票數緊咬」！鄉民曝這時間點：結果穩了

開票落後「有機會後來居上」？　PTT點名這1人：當年逆轉勝

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

林襄傳「遭冷凍」出走樂天　林岱縈苦笑：希望大家多關心我XD

余天斥在野「下架？下啥毀」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

時力恐擠不進國會！他愣「要消失了？」　一票曝硬傷：很難撐起來

館長看開票「真的笑不出來」　傻眼嘆：為什麼賴清德的票這麼高

真的以為會贏！柯粉坦言「低估政黨實力」爆失落　PTT狂洗版

開票結果曝「8年來你過得好嗎？」　兩派吵翻：一堆變成富翁

全台第一篇祭品文！小商人6：30要發300份雞排　找第1女優助陣

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話：賴只會贏更多

柯文哲選前之夜喊破30萬「仍慘輸藍綠」！鄉民曝關鍵：極限就這樣

2028藍白拚了！他預言「盧柯配」　鄉民大推1人：KMT救星

「賴、侯票數緊咬」！鄉民曝這時間點：結果穩了

開票落後「有機會後來居上」？　PTT點名這1人：當年逆轉勝

高雄立委／雄七選區廝殺！許智傑微幅領先終勝出

焦凡凡試探「心情差買了麵包」　婁峻碩只問「什麼麵包」反轉超甜

快訊／國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊用假民調讓藍白破局

屏東立委／第2選區徐富癸宣布當選　感謝賴清德及團隊努力

快訊／國民黨黃建賓宣布當選台東立委　睽違12年再現「藍天」

快訊／柯粉落淚！柯文哲晚間8點向支持者致意　新莊競總召開記者會

阿斌喉嚨卡異物急就醫　等40分鐘「無法提供服務」氣炸：我他X白等

宜蘭立委／陳俊宇發表當選感言：大家都是可敬的對手

時力恐擠不進國會！他愣「要消失了？」　一票曝硬傷：很難撐起來

快訊／新北市第七選區「選情激烈」！羅致政、葉元之差距不到100票

生活熱門新聞

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

一表看懂「章魚哥」天玉里大選神預測　誤差最小不到1個百分點

「老婆忽然肯愛愛」他一看筆電崩潰：裝傻嗎

外表隨和內心超有原則！4星座最不易動搖

柯選前之夜喊破30萬「仍慘輸藍綠」！鄉民曝關鍵

投票驚見「超多年輕人出來」！PTT炸鍋：穩了

投票所排隊轉3圈　網：年輕人比想像多

女大生會5國語言找不到工作！　過來人一看履歷秒懂

「善意提醒別這樣蓋選票！」　他錯愕：變廢票了

12星座「嶄新蛻變」！一周運勢一次看

逢甲夜市輸了！　台中熱門景點一次看

投票日清晨5.8℃　下週強冷空氣來襲

開票落後「有機會後來居上」？　PTT點名這1人逆轉勝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

電視台女神拋震撼彈「出道拍AV」！簽約金1億

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面