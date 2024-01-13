氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話：賴只會贏更多

▲目前賴清德票數一路領先。（圖／翻攝臉書粉專）



網搜小組／劉維榛報導

2024總統大選，賴清德破300萬票繼續領先，侯友宜以250萬居二，柯文哲稍早也破200萬票。有網友表示，深藍長輩邊看開票邊罵，年輕人硬要投給柯，若為了大局投侯，「侯早就贏賴並政黨輪替了。」對此，原PO困惑拋問「如果沒有柯，年輕人會投侯嗎？」底下網友反應超激烈，「寧願廢票」、「賴只會贏更多」。

一名網友在PTT以「如果沒有柯，原本投給柯的會投給侯？」為標題表示，爸媽是深藍份子，看到開票出來，氣得激動臭罵「支持柯的年輕人就是硬要投柯」，若為了大局投侯，「侯現在早就贏賴並政黨輪替了。」

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此番話一出，原PO無法認同，「怎麼會有藍上不了，是因為被白害的想法？」對此，他好奇拋問「如果沒有柯，年輕人會投侯嗎？」

底下網友熱議，「不會！我寧可廢票也不投藍綠」、「沒柯也是投賴」、「寧願廢票」、「頂多政黨票」、「不會，會去投賴或不投」、「白不可能投藍」、「不會去投票」、「不會，寧願出遊」、「不會，寧可睡到飽」、「不會，完全不會返鄉」、「賴只會贏更多」。

但也有部分網友回應，「可能會」、「會阿，柯文哲就是自大傲慢」、「會啊，沒合成功，大傷啊」、「我會喔，侯柯我都可，我只要下架DPP」、「兩人合作我會投，因為目標就是要拉下民進黨」。