　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／總統敗選逼宮？他們劍指黨主席　國會53席成朱立倫保命牌

▲▼國民黨黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選今（13）日揭曉結果，國民黨「侯康配」未能達成重返執政的目標。由於選前早就盛傳「在野不整合就進入垃圾時間」，所以各界對結果沒有太大意外，有心人甚至早在選前就著手布局。外界格外關注，在立委席次53席，成為國會最大黨，黨主席朱立倫會否仍舊遭遇逼宮？甚至索性急流勇退？而在副總統一役敗北的趙少康會否轉戰黨主席？都將影響國民黨選後變局以及改革的方向，值得持續關注。

選後循往例，國民黨中央將針對選舉結果向中常會提出檢討報告，回顧4年前敗選，前主席吳敦義便是在提出檢討報告的同時向中常會提出請辭。至於本次選舉結果，總統選戰失利固然需要檢討，但立委席次增加也不能視而不見，因此黨主席朱立倫可否「功過相抵」免於遭受「逼宮」？其實見仁見智。

挺朱派認為，只要立委選舉有進步，朱立倫就不必負責下台。但反朱派則認為，在民進黨執政包袱沈重的情況下，國民黨立委席次增加乃理所當然；況且2022年九合一選舉大勝，如今卻「贏贏賭博到輸輸去」；且在朱的主導下，選戰過程中不管是整合鴻海創辦人郭台銘，還是整合民眾黨柯文哲，最終都以失敗告終，朱實在難辭其咎。

客觀而論，國民黨沒有罷免黨主席的規定，且本次立委選舉也確實有所進步，所以儘管反朱派始終有反朱的理由，但朱立倫會否真的需要負起政治責任，其實存乎朱的一心。黨內普遍認為，朱為了保持政治聲量與舞台，應不至於請辭。不過，本屆黨主席任期只剩1年，接下來也都沒有選戰可以操盤，加上每個月還要籌措黨務經費3千萬元，黨主席之位宛如「雞肋」一般，所以也不能排除急流勇退的可能性。

設若朱立倫決定負起政治責任，黨內研判，上次參選黨主席失利的孫文學校總校長張亞中很有可能捲土重來，且他上次黨主席選舉得票率達到32.59%，若沒有更強而有力的人來競爭，恐怕就會讓張問鼎黨主席大位。黨內原本期盼高雄市前市長韓國瑜出面帶領國民黨，但他現在是國民黨不分區立委第一名，有望登上立法院長寶座；基於議事中立，立法院長將超出黨派之外，是不可能兼任黨主席。

相反地，「戰鬥藍」領袖趙少康，本來因廣電法「黨政軍退出媒體條款」而無法參選黨主席，但他在副總統辯論會上已當眾簽下中廣董座辭職書，猶如解開束縛。放眼未來政局，國會攻防可謂最重要的戰場，「戰鬥藍」麾下原本就有王鴻薇等立委戰將，本次又新增了徐巧芯等大砲，若讓趙接任黨主席，黨中央、立法院將更能發揮加成戰力。至於頗孚眾望的台中市長盧秀燕，一般認為在任期未完之前，應不至於北上入主黨中央，以免背負「落跑」罵名。

選後國民黨內局勢，最關鍵的還是朱立倫的決定。考量到立委席次有所增加，以及黨主席任期只剩1年多，且每個月要籌措3千萬元黨務經費，其實沒有非得逼宮的理由。但萬一朱決定急流湧退負起政治責任，「藍營一姐」台中市長盧秀燕被拱上黨主席之位？以及趙少康會否問鼎？都將為國民黨的未來走向投下變數。選後態勢會如何發展？各界都在看。

►►►看更多－－總統大選與立委開票專區

ET快訊
超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姐」問鼎2
分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成
賴清德六都完全勝利！台南得票「超越侯、柯相加」
快訊／政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看
快訊／時力政黨票未過門檻、區域立委全滅　王婉諭率決策委員總辭
首任閣揆誰來當？　盤點賴清德時代潛在接班佈局
開票結束！賴清德558萬票「三腳督突圍」　當選台灣第16任總
賴清德勝選！台灣大選狂登外媒頭條
分析／努力不夠！北台灣指標激戰區全滅　賴清德沒上任就恐跛腳
分析／新國會「三黨不過半」　游錫堃再拚立院龍頭需靠綠白合作
快訊／蘇巧慧「狂奪9.8萬票」三連霸成功
分析／高雄綠油油！陳其邁領軍「八仙過海」　他親解密致勝關鍵
分析／總統敗選逼宮？他們劍指黨主席　國會53席成朱立倫保命牌
分析／賴清德刷新三度執政歷史紀錄　「國會未過半」現隱憂
快訊／蔡英文向侯柯致敬　「新總統將啟動在野溝通化解分歧」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看　網見這2黨驚呼猛

救王義川有意義！民進黨政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

快訊／時力政黨票未過門檻、區域立委全滅　王婉諭率決策委員總辭

2024投票率71.86%！　2000年最高「台灣政壇最激三腳督」

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

林襄傳「遭冷凍」出走樂天　林岱縈苦笑：希望大家多關心我XD

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

余天斥在野「下架？下啥毀」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看　網見這2黨驚呼猛

救王義川有意義！民進黨政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

快訊／時力政黨票未過門檻、區域立委全滅　王婉諭率決策委員總辭

2024投票率71.86%！　2000年最高「台灣政壇最激三腳督」

朱駿／台灣政黨板塊是否真成穩定的三足鼎立？

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

外媒：台灣反抗中國選出「麻煩製造者」　賴清德恐挑戰北京底線

台灣「第5大政黨」驚呆一票人：簡直超神　打贏基進、親民黨

分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

台灣大選登韓媒頭條！韓聯社：台灣選擇「親美」礦工之子賴清德

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

政治熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

歐巴桑聯盟破10萬票　「目前第5大黨」驚呆PTT

媒體人預言「大選最終結果」！　曝柯文哲得票超乎預期

出門投票要帶什麼「注意事項一次看」

快訊／國民黨立委53席！　朱立倫嘆政黨輪替失敗：持續改革反省

藍白不合！鄉民見賴清德領先：早知結果

基進黨票數慘輸「小民歐巴桑聯盟」　一票網友看傻

連3次拿最多！民進黨政黨票再拿第一

柯文哲4年後有望選上總統？　鄉民指出1關鍵

更多熱門

相關新聞

綠政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

綠政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

不分區立委選舉結果揭曉，民進黨政黨票獲36％支持，與國民黨34％、民眾黨22％分別位居前三，其餘小黨無人過5％門檻，民進黨不分區立委席次維持「平盤」13席。對此，發起「搶救王義川行動」的不分區立委候選人王義川今（13）晚間表示，民進黨今年獲得498萬張政黨票，得票數超過4年前的紀錄，「不敬禮解散，我們民主路上再相見」。

賴清德六都完全勝利！台南得票「超越侯、柯相加」

賴清德六都完全勝利！台南得票「超越侯、柯相加」

「我們一定做最能回應民意的政黨」　賴清德重申國會不如預期要檢討

「我們一定做最能回應民意的政黨」　賴清德重申國會不如預期要檢討

賴清德讚支持者「勝利無名英雄」　感謝未投給他者「一直以來的鞭策」

賴清德讚支持者「勝利無名英雄」　感謝未投給他者「一直以來的鞭策」

台南民進黨全壘打6席全上　表現如預期

台南民進黨全壘打6席全上　表現如預期

關鍵字：

國民黨朱立倫2024柯文哲2024侯友宜2024總統趙少康

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面