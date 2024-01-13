分析／總統敗選逼宮？他們劍指黨主席　國會53席成朱立倫保命牌

▲國民黨黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選今（13）日揭曉結果，國民黨「侯康配」未能達成重返執政的目標。由於選前早就盛傳「在野不整合就進入垃圾時間」，所以各界對結果沒有太大意外，有心人甚至早在選前就著手布局。外界格外關注，在立委席次53席，成為國會最大黨，黨主席朱立倫會否仍舊遭遇逼宮？甚至索性急流勇退？而在副總統一役敗北的趙少康會否轉戰黨主席？都將影響國民黨選後變局以及改革的方向，值得持續關注。

選後循往例，國民黨中央將針對選舉結果向中常會提出檢討報告，回顧4年前敗選，前主席吳敦義便是在提出檢討報告的同時向中常會提出請辭。至於本次選舉結果，總統選戰失利固然需要檢討，但立委席次增加也不能視而不見，因此黨主席朱立倫可否「功過相抵」免於遭受「逼宮」？其實見仁見智。

挺朱派認為，只要立委選舉有進步，朱立倫就不必負責下台。但反朱派則認為，在民進黨執政包袱沈重的情況下，國民黨立委席次增加乃理所當然；況且2022年九合一選舉大勝，如今卻「贏贏賭博到輸輸去」；且在朱的主導下，選戰過程中不管是整合鴻海創辦人郭台銘，還是整合民眾黨柯文哲，最終都以失敗告終，朱實在難辭其咎。

客觀而論，國民黨沒有罷免黨主席的規定，且本次立委選舉也確實有所進步，所以儘管反朱派始終有反朱的理由，但朱立倫會否真的需要負起政治責任，其實存乎朱的一心。黨內普遍認為，朱為了保持政治聲量與舞台，應不至於請辭。不過，本屆黨主席任期只剩1年，接下來也都沒有選戰可以操盤，加上每個月還要籌措黨務經費3千萬元，黨主席之位宛如「雞肋」一般，所以也不能排除急流勇退的可能性。

設若朱立倫決定負起政治責任，黨內研判，上次參選黨主席失利的孫文學校總校長張亞中很有可能捲土重來，且他上次黨主席選舉得票率達到32.59%，若沒有更強而有力的人來競爭，恐怕就會讓張問鼎黨主席大位。黨內原本期盼高雄市前市長韓國瑜出面帶領國民黨，但他現在是國民黨不分區立委第一名，有望登上立法院長寶座；基於議事中立，立法院長將超出黨派之外，是不可能兼任黨主席。

相反地，「戰鬥藍」領袖趙少康，本來因廣電法「黨政軍退出媒體條款」而無法參選黨主席，但他在副總統辯論會上已當眾簽下中廣董座辭職書，猶如解開束縛。放眼未來政局，國會攻防可謂最重要的戰場，「戰鬥藍」麾下原本就有王鴻薇等立委戰將，本次又新增了徐巧芯等大砲，若讓趙接任黨主席，黨中央、立法院將更能發揮加成戰力。至於頗孚眾望的台中市長盧秀燕，一般認為在任期未完之前，應不至於北上入主黨中央，以免背負「落跑」罵名。

選後國民黨內局勢，最關鍵的還是朱立倫的決定。考量到立委席次有所增加，以及黨主席任期只剩1年多，且每個月要籌措3千萬元黨務經費，其實沒有非得逼宮的理由。但萬一朱決定急流湧退負起政治責任，「藍營一姐」台中市長盧秀燕被拱上黨主席之位？以及趙少康會否問鼎？都將為國民黨的未來走向投下變數。選後態勢會如何發展？各界都在看。

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