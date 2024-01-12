天氣太冷！這公司放「49天有薪年假」　他發文炫耀網羨慕：想應徵

▲網友分享公司年假通知單，不少人看到後直呼想應徵。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

春節即將來臨！不少上班族期待放假，能夠與家人、朋友窩在一起。大陸就有一名網友分享公司年假，他發文炫耀，表示公司從1月1日開始放有薪假，一路放到2到中，「49天帶薪假，我已經在家裡躺7天了」。不少網友羨慕到不行，直言準備要去面試了。

這名網友在微博發文表示，自己公司從2024年1月1日開始給員工放有薪假，一路放到2月18日，一共49天。他曬出公司通知，笑稱「還有比我們公司更早放年假的嗎？」之後也坦承自己「49天帶薪假，我已經在家裡躺7天了」，羨煞一票網友。

據陸媒報導，發布放假消息的是位於陝西西安的一家農場，但實際是由一家鄉村營運公司在管理的，因為冬季天氣緣故，假期會暫停農場活動，原PO也因此不用上班，提前爽放49天有薪年假。據公司員工透露，因為冬季天氣過於寒冷，員工的手容易凍僵，因此公司只留必要看守動物的人員，其他人多是在放假，給的是基本薪資。

該名員工也爆料公司福利，表示平時公司內部會聚餐、給員工發紅包，老闆也非常大方，「這個放假（49天有薪假）是我們公司老板做的決定，很大方」。不少網友知道後表示想應徵，「還招人嗎」、「我也想應徵」，對此公司負責人表示，公司目前因為已經通知員工放假，因此短時間內不會對外進行招聘。

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