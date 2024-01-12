決戰2024／投票懶人包！3寶別忘記　踩雷可罰50萬元以上

▲第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉即將登場。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於13日登場，《ETtoday新聞雲》為您整理此次投票懶人包，包括出發前、在投票所內需注意的7大事項，讓您可以順利投下神聖的一票。

一、投票時間

13日上午8點到下午4點。

二、投票三寶別忘記

記得攜帶國民身分證、印章，及投票通知單，到指定的投票所投票。其中，根據中選會規定，若遺失投票通知單仍可投票，但須清楚自己的投票權人名冊號次及投票地點，以免造成選務困擾，相關資訊民眾可自行上網查詢。另外，印章的部分也建議自行攜帶，但要是真的忘記，也可以簽名替代。

三、會拿幾張選票？怎樣蓋才算有效票？

每位選舉人將拿到3張選票，包括總統副總統選舉票（淺粉紅色）、政黨選舉票 (白色），另若有原住民身分，將有原住民立委選舉票（山地淺綠色、平地淺藍色），若非原住民則將領到區域立委選票（淺黃色）。

根據中選會的有效票與無效票之認定圖例，有效票必須使用選舉章來蓋，不管是蓋在該候選人號次上、圖像上、名字上，或者擦邊蓋在候選人的格子旁邊，能辨為圈選何組或何人或何政黨者，應屬有效票。

無效票的部分，在選票上出現同時圈選兩組或兩個候選人或政黨以上者，還有，若選舉章蓋的位置跑出格子，又同時壓線蓋到兩個候選人的框線，無法辨識投給誰也算；其他像是拿私章蓋票、手印蓋票、在選票上簽名、塗改，或選票上同時出現選舉章跟其他圖示，都會被判別為無效票。

▲有效票示意圖，點圖可放大（圖／《ETtoday新聞雲》製）

四、投票流程

抵達投票所後出示國民身分證、印章、投票通知單讓現場工作人員查驗並領取選票，接著進到圈選處圈選，必須使用圈選工具，不可蓋印章、按指印，之後將票分別投入票匭。

五、禁止事項

1.13日凌晨零點起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體為任何候選人助選，違反者，將處以新臺幣10萬元以上，100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處以20萬元以上200萬元以下罰鍰。

2.投票日當天請不要在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

2.請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，違者，處以3萬元以上30萬元以下罰鍰，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。

3.不能以攝影器材刺探選舉人圈選選舉票內容，違者，將處5年以下有期徒刑，併科新臺幣50萬元以下罰金。

4.不可以撕毀選舉票，違者，處以新臺幣5千元以上5萬元以下罰鍰。

5.請勿攜出選舉票，違者，處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

中選會表示，投票當天將成立「中央選務指揮及應變中心」，掌握各項選務突發狀況，縱向指揮督導及橫向協調聯繫處理選務突發狀況，通報及落實各項選務緊急應變措施，使投開票作業可以順利完成，國家通訊傳播委員會也會在投開票當天進駐「中央選務指揮及應變中心」進行監看。