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國道1號南向317公里連發3起追撞車禍　11車追撞1人受傷送醫

▲國道1號南向317公里11日晚上6時30分許，接連發生3起車禍，計有11部自小客車肇事，造成1人受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國道1號南向317公里11日晚上6時30分許，接連發生3起追撞車禍，計有11部自小客車肇事，造成1人受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道1號南向317公里11日晚上6時30分許，接連發生3起車禍，計有11部自小客車肇事，造成1人受傷送醫，國道警察第四大隊據報到場查處，並管制交通，現場到晚上7時5分排除，3起車禍由國道警察第四大隊新市分隊依規定處理。

▲國道1號南向317公里11日晚上6時30分許，接連發生3起車禍，計有11部自小客車肇事，造成1人受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲國道1號南向317公里11日晚上6時30分許，接連發生3起車禍，計有11部自小客車肇事，造成1人受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲國道1號南向317公里11日晚上6時30分許，接連發生3起車禍，計有11部自小客車肇事，造成1人受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，國道1號南向317公里第1起事故：鄭男駕駛自小客車，疑因未保持行車安全距離，追撞王女駕駛自小客車，致往前推撞鍾男駕駛自小客車，再往前推撞陳男駕駛自小客車而肇事。第2起事故：許男駕駛自小客車疑因變換車道不當，擦撞行駛於中線車道王男駕駛自小客車而肇事。第3起事故：林女駕駛自小客車，疑因未保持行車安全距離，追撞前方李男駕駛自小客車，致後方張男駕駛自小客車閃避不及擦撞蔡男駕駛自小客車而肇事；另黃男駕駛自小客車也因煞車不及追撞蔡男及張男所駕駛自小客車，致蔡男再往前推撞林女自小客車而肇事。各車駕駛酒測值均為0.00MG/L，其中1人臉部擦傷，無生命危險，現場於晚上19時5分排除，全案由新市分隊依規定處理。

▲國道1號南向317公里11日晚上6時30分許，接連發生3起車禍，計有11部自小客車肇事，造成1人受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國道1號南向317公里11日晚上6時30分許，接連發生3起車禍，計有11部自小客車肇事，造成1人受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國道警察第四大隊藉此呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以確保他人與自身用路安全。

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