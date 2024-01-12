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工程師淪求職蟑螂！　老師傅斷4指開價200萬

求職蟑螂老闆怕怕，受害雇主包括小吃店早餐店等中小企業，近來出現有人為了領失業補助和輕鬆賺日薪而搞鬼。（示意圖／本刊繪圖組）

▲求職蟑螂老闆怕怕，受害雇主包括小吃店早餐店等中小企業，近來出現有人為了領失業補助和輕鬆賺日薪而搞鬼。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市近來「檢舉雇主未做資遣通報」案日益增多，疑似有求職蟑螂刻意被解僱，再透過檢舉方式迫使雇主提供「非自願離職書」申請失業補助，其中一名30多歲的工程師小P（化名）曾在半年內連續檢舉其2任雇主；另名新北市老師傅則被懷疑是「以傷換錢」，上班第一天就因操作機器不慎被切掉4根手指，他開價2百萬元和解，業者又因此遭到勞檢、挨告傷害，只好乖乖付錢了事。

一名勞動局人員私下透露，求職蟑螂案例多，近來最多的就是檢舉「雇主未做資遣通報」，蟑螂們大多相當熟悉勞基法等規範，專挑小吃店、早餐店等餐飲業、入職門檻較低的小型行號工廠應徵。

他說，求職蟑螂上班頭一兩天會看有無法律漏洞，譬如未投保勞健保等，然後開始「假鬼假怪」，譬如上班2天消失1天、以身體不舒服或喪假等瘋狂請假、人來了但工作態度效率差，「自己絕不提離職，以期讓雇主受不了資遣」，上班幾天雇主得照付薪資，還得付一個月的勞健保，求職蟑螂如能取得非自願離職證明，就能請領半年失業給付（月領勞保投保薪資60%），等於躺著就有錢賺。

新北市一名工廠師傅第一天上班就被切斷4根手指，事後提告雇主傷害，開價2百萬和解，雇主懷疑遇上坑錢的求職蟑螂。（示意圖／非本案店家，報系資料照）

▲新北市一名工廠師傅第一天上班就被切斷4根手指，事後提告雇主傷害，開價2百萬和解，雇主懷疑遇上坑錢的求職蟑螂。

經查，小P是名工程師，去年他到一間小公司求職且順利上班，但小P入職後常請假，上班時間「人在神不在」無法將主管交辦事項做好，搞得同事多次幫忙擦屁股，怨聲載道，小P離職後，雇主不願提供「非自願離職書」，他就向主管機關檢舉「雇主未做資遣通報」，讓業者因此被罰3萬元。

之後小P又如法炮製檢舉新東家，相關單位發現異常，調資料一看懷疑他是求職蟑螂，原來小P故意擺爛，可能就是為拿到雇主開的「非自願離職書」去申請失業補助，由於補助只能請領6個月，他疑似因此繼續找下家入職，打算用同樣手法繼續請領。

本刊調查，許多民眾誤認失業補助一生只能請領一次，其實政府只規定限制「領取期限最多6個月」，並沒有次數上的限制，但有以下規範，包括1年內第2次失業補助期限與前1次失業合併計算，失業補助領取6個月；1年內已經領滿失業補助上限，接下來2年內的第2次失業只能領3個月；但3年後如又失業，才能再領6個月上限的補助金，以此類推。

工程師小P在半年內連續檢舉前後2雇主，疑似是為拿到「非自願離職書」請領失業補助。（示意圖／方萬民攝）

▲工程師小P在半年內連續檢舉前後2雇主，疑似是為拿到「非自願離職書」請領失業補助。

另名同樣疑似求職蟑螂者的作法更狠，甚至被雇主懷疑是「以傷換錢」。新北市一家小工廠錄用了一名老經驗的師傅，不過上班第一天就發生意外，師傅左手4根手指被機器割斷，當場血流如注，經緊急送醫處置仍接不回。事後，工廠被勞檢調查、還挨告傷害等罪，師傅開價2百萬元和解，小工廠經不起官司，雇主只好答應賠償費，但上班首日出意外，又是名操作機械駕輕就熟的老師傅，種種狀況實在奇怪，對照之前，師傅也曾發生意外，大拇指遭切斷，雇主致電其前老闆詢問，對方馬上警覺不願多說；業者認為疑點重重疑似遭敲詐，但走官司舉證困難，也無相關法令規範，最後只能當買個教訓。

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