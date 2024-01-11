屏東獵人看過來！山羌、阿都V喊話別打獵　另類催票台詞超爆笑　

記者劉人豪／屏東報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將1月13日舉行投票，山地原住民立委候選人共有10位，爭搶3個名額。有立委參選人盧縣一的支持著，跟著車隊掃街並製作影片，要「山羌、水鹿、阿都V(蛇)、老鷹」等動物告訴獵人，13日那天不要打獵，要記得去投票，另類催票影片讓網友說「好可愛喔」、「哈哈哈哈哈阿都V」。

▲支持者的催票演說，要動物告訴獵人不要打獵，13號記得去投票。（圖／陳小姐提供）

影片中，支持者拿著大聲公，在宣傳車經過的時候大喊「各位，山羌、水鹿、阿都V、老鷹、小白兔，所有的小動物，告訴你們的獵人，1月13日，帶著你們的身分證、印章，那天不要打獵，趕快去投票。」讓旁邊的民眾聽到後哈哈大笑，網友也說「好可愛喔」、「哈哈哈哈哈阿都V」，並說明排灣語統稱所有的蛇叫「阿都V」。

拍攝者陳小姐指出，拍攝的日期是在1月6日，自己是盧縣一的支持者之一，沿途跟著掃街拜票，會想到這樣的催票台詞，是屏東山地原住民有這樣的文化以及生活背景，不要讓大家太緊張，所以用比較輕鬆的話語來拉票。

6席的原住民立委從複數選區選出，分成「山地」、「平地」，全國各地的票累積加總，前三高票者當選。

這次山地原住民立委候選人，分別是：

1號林世偉｜無黨

2號李我要單列族名我的布農族名字是SavungazValincinan｜無黨

3號盧縣一｜中國國民黨

4號林果｜無黨

5號張子孝｜無黨

6號胡黃廣文｜台灣民眾黨

7號高畹芯｜司法改革黨

8號高金素梅｜無黨

9號孔文吉｜中國國民黨

10號伍麗華Saidhai．Tahovecahe｜民主進步黨