　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

屏東獵人看過來！山羌、阿都V喊話別打獵　另類催票台詞超爆笑　

記者劉人豪／屏東報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將1月13日舉行投票，山地原住民立委候選人共有10位，爭搶3個名額。有立委參選人盧縣一的支持著，跟著車隊掃街並製作影片，要「山羌、水鹿、阿都V(蛇)、老鷹」等動物告訴獵人，13日那天不要打獵，要記得去投票，另類催票影片讓網友說「好可愛喔」、「哈哈哈哈哈阿都V」。

▲▼ 。（圖／陳小姐提供）

▲支持者的催票演說，要動物告訴獵人不要打獵，13號記得去投票。（圖／陳小姐提供）

影片中，支持者拿著大聲公，在宣傳車經過的時候大喊「各位，山羌、水鹿、阿都V、老鷹、小白兔，所有的小動物，告訴你們的獵人，1月13日，帶著你們的身分證、印章，那天不要打獵，趕快去投票。」讓旁邊的民眾聽到後哈哈大笑，網友也說「好可愛喔」、「哈哈哈哈哈阿都V」，並說明排灣語統稱所有的蛇叫「阿都V」。

▲▼ 。（圖／陳小姐提供）

拍攝者陳小姐指出，拍攝的日期是在1月6日，自己是盧縣一的支持者之一，沿途跟著掃街拜票，會想到這樣的催票台詞，是屏東山地原住民有這樣的文化以及生活背景，不要讓大家太緊張，所以用比較輕鬆的話語來拉票。

6席的原住民立委從複數選區選出，分成「山地」、「平地」，全國各地的票累積加總，前三高票者當選。

這次山地原住民立委候選人，分別是：

1號林世偉｜無黨
2號李我要單列族名我的布農族名字是SavungazValincinan｜無黨
3號盧縣一｜中國國民黨
4號林果｜無黨
5號張子孝｜無黨
6號胡黃廣文｜台灣民眾黨
7號高畹芯｜司法改革黨
8號高金素梅｜無黨
9號孔文吉｜中國國民黨
10號伍麗華Saidhai．Tahovecahe｜民主進步黨

ET快訊
馮語婷「真實身分謎團」懶人包！　各方說法、人物關係一次搞懂
全裸無頭女屍「血被抽乾」　美13年懸案死者身分揭曉
公布十大「賴皮量表」！　侯辦：賴清德危險指數100分
網議陳水扁選前發「台灣的選擇」　他：1／13本來就是台灣人的
台中女活活被夾死！　鄰居：夾1hr才發現
5同袍殉職！海保廳宣布　羽田航空基地「全面停飛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

姚立明：歧視弱者就是柯文哲的本性　怎當國家領導人？

丈夫車掃對抗議民眾比中指　王鴻薇：我老公愛我愛的要死

控黃珊珊曾收媒體政治獻金　時力道歉：無提及東森集團干涉第四權

馬英九出席選前之夜「臨時被取消」　黃暐瀚嘆：真心換絕情！

公布十大「賴皮量表」！　侯辦：賴清德危險指數100分

侯友宜選前之夜「切割」馬英九　綠委酸：國民黨認證「票房毒藥」

屏東獵人看過來！山羌、阿都V喊話別打獵　另類催票台詞超爆笑　

揭民進黨執政7大黑暗面　李艷秋痛批：夠了沒？把國家收回來！

阿北回來了！柯文哲台北大本營車掃　粉絲蹺班搶出門熱情應援

國民黨最新競選宣傳影片：國家機器被玩壞？換好師傅，才有未來！

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

姚立明：歧視弱者就是柯文哲的本性　怎當國家領導人？

丈夫車掃對抗議民眾比中指　王鴻薇：我老公愛我愛的要死

控黃珊珊曾收媒體政治獻金　時力道歉：無提及東森集團干涉第四權

馬英九出席選前之夜「臨時被取消」　黃暐瀚嘆：真心換絕情！

公布十大「賴皮量表」！　侯辦：賴清德危險指數100分

侯友宜選前之夜「切割」馬英九　綠委酸：國民黨認證「票房毒藥」

屏東獵人看過來！山羌、阿都V喊話別打獵　另類催票台詞超爆笑　

揭民進黨執政7大黑暗面　李艷秋痛批：夠了沒？把國家收回來！

阿北回來了！柯文哲台北大本營車掃　粉絲蹺班搶出門熱情應援

國民黨最新競選宣傳影片：國家機器被玩壞？換好師傅，才有未來！

快訊／新北土城烤鴨店火警！客人騎車撞倒瓦斯桶釀禍　2員工燒傷

女遭機械車位夾死「1小時才發現」　高大成：5到10分鐘就致命！

網美挺5月孕肚徵婚：有車有房「月薪8.7萬↑」！真相曝…下場慘了

愛爾麗醫療集團熱心公益　捐贈救護車提升緊急救護能量護「嘉」人

三重休旅車突衝破圍籬！撞上怪手車頭全毀　駕駛：我恍神

姊夫變丈夫！參加姊姊婚禮3人合照曝光　21歲女：我們情投意合

1周3次壞壞！老公手機「約砲天蠍女」　孕妻崩潰：怎麼辦

不滿交部拒開放！網紅號召大型重機周六「騎上國道返鄉投票」

「日本蘿莉女神」長澤茉里奈來台解放！喊話粉絲「出招」：我很愛

尼泊爾國家板球隊長「性侵18歲女」重判8年　出賽遭球員拒絕握手

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

快訊／媽媽罵高嘉瑜「肖查某難怪被人打到哭」　李彥秀道歉

高嘉瑜市場拜票　李彥秀媽媽堵人狂罵「肖查某」、「被人打到哭」

喊話郭董「別為國民黨流淚」　前藍縣長千字文：是民進黨對苗栗伸援手

呱吉3建議籲投票：不要算計自己的票

網傳郭台銘要求票投「侯康」公開信　郭辦：非郭辦發出已由律師處理

快訊／馬英九「未受邀」出席選前之夜　國民黨：避免民進黨詆毀馬

王鴻薇車掃遇抗議　丈夫怒比「雙中指」回嗆、王要助理「把她錄起來」

宣明智承認　草擬郭台銘「挺侯康」公開信

馬英九自掏腰包「買2大報版面」：投侯康

快訊／趙少康喊話柯文哲　宣示「白不跟綠組聯合內閣、共推立法院長」

大選將登場　BBC：中國想要的台灣正在消失

快訊／羅致政捲私密外流影片風波　妻哽咽力挺：相信邪不勝正

網議陳水扁選前發「台灣的選擇」　他：1/13本來就是台灣人的選擇

更多熱門

相關新聞

國民黨推最新競選宣傳影片

國民黨推最新競選宣傳影片

2024選戰倒數2天，國民黨在選前推出新一波CF，不分區立委候選人柯志恩與謝龍介坐在壞掉的車上，發動引擎時聽見異聲，並表示「有些事情不需要坐上駕駛座，坐在副駕駛座也有感覺對吧？」暗指國家機器被玩壞。

竹縣46萬張選票完成　進入清點布置

竹縣46萬張選票完成　進入清點布置

綠營控李眉蓁「找幫派老大介選」　她不忍提告了

綠營控李眉蓁「找幫派老大介選」　她不忍提告了

余天助李坤城車掃　對選情有信心

余天助李坤城車掃　對選情有信心

蔣萬安宜蘭助選被問8年後選總統　反應曝

蔣萬安宜蘭助選被問8年後選總統　反應曝

關鍵字：

2024立委2024原住民立委

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

快訊／堂本剛宣布結婚！

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

即／台中女頸部遭機械車位夾住　無生命跡象送醫

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

更多

最夯影音

更多
警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸
洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面