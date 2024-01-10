國道7車連環撞1死3傷！肇事原因曝　駕駛「啟動自駕輔助」

記者蔡佩旻、陳俊宏／連線報導

國道1號北向244.7公里、雲林大埤路段，9日晚間8時多發生7車追撞的嚴重車禍，造成1死3傷。警方初判肇事原因和「使用自動駕駛輔助系統設備」有關。

國道公路警察局第四公路警察大隊表示，8時17分，邱姓男子（56歲）所駕駛自小客車，追撞陳姓男子（44歲）所駕駛自小客車後，兩人均下車查看。

▲現場畫面。（圖／民眾提供／下同）



警方提到，另名陳姓男子（45歲）所駕駛自小客車，未能注意車前狀況，承認使用「自動駕駛輔助系統設備」，追撞邱男自小客車，致該車往前連續推撞陳男所駕駛自小客車、吳姓男子（54歲）所駕駛自小客貨、詹姓男子（60歲）所駕駛自小客貨車、何姓男子（43歲）所駕駛自小客車、陳姓男子（25歲）所駕駛自小客貨車。

警方指出，事故造成邱男車內乘客死亡（唐女、57歲）、邱男、陳男及吳男共3人受傷，7部車駕駛皆無飲酒情形，現場於9時17分排除，全案由斗南分隊及刑事組依規定處理。

警方提醒，駕車時應隨時注意車前狀況，若發生輕微事故時，先開啟危險警告燈，並於車輛後方100公尺處豎立故障標誌，儘速照相記錄後移至安全處所，以避免二次事故，再利用1968App的警政報案，通知國道警方處理。