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挺賴青年號召返鄉投票　「用選票拒絕韓國瑜」

▲▼民主進步黨今（11）日由青年部主任阮俊達、4位青年代表、15位國務青，共同召開「挺美德站出來：一起在回家的路上」返鄉投票記者會。（圖／民進黨青年部提供）

▲民進黨青年部今天舉行「挺美德站出來：一起在回家的路上」返鄉投票記者會。（圖／民進黨青年部提供）

總統立委選舉投票日將在周六（13）登場，民進黨青年部今（11）舉行記者會，號召在外工作、求學的青年朋友，這個星期六記得回家投票，一起選對的人，走對的路，讓台灣在「民主路」上持續壯大。有來自高雄的學生代表直言，高雄市前市長韓國瑜「回來了」，藍白很有可能聯手推舉他擔任立法院長，因此，她將親自用手中的選票「拒絕韓國瑜」。

民進黨青年部主任阮俊達、4位青年代表、15位國務青今天共同在中央黨部舉行「挺美德站出來：一起在回家的路上」返鄉投票記者會。

來自高雄、就讀台灣大學的「國務青」代表王嘉吟表示，她想要告訴大家，年輕人願意站出來，是因為知道民主的可貴，她是一位「北漂」讀書的高雄人，當年韓國瑜當選高雄市長，她還只是高二生，沒有投票權，見到那一刻，心裡非常難過，還好高雄很幸運，用最民主的方式，透過選票，罷免了韓國瑜，讓高雄再一次回到溫暖、進步的道路上。

王嘉吟說，然而，現在韓國瑜回來了，成為中國國民黨不分區立委的第一名，很有可能在選後被藍、白陣營聯手推舉為立法院長，所以這一次，她將親自用手中的選票，拒絕國民黨，拒絕韓國瑜。

來自屏東、就讀台北大學的「首投族」青年李芝玉則說，昨天看到前總統馬英九接受國際媒體訪問，竟主張「兩岸關係必須相信習近平」，實在讓年輕人非常驚訝，也無法接受，難道台灣的前途，要交給主張一國兩制，甚至不放棄武力統一台灣的中國共產黨總書記習近平先生嗎？呼籲首投族朋友，一起用選票，拒絕踐踏民主政治的國民黨。

在美國長大的台法混血兒杜若薇（Léa Dumortier）表示，她在美國出生長大，今年為了要投票，提早飛回台灣，過去3個星期，她四處幫忙助選，雖然身體感到累，但是心卻一點也不累，甚至覺得心很溫暖，因為，可以跟著大家一起走在為台灣努力的路上，讓她非常感動。

杜若薇指出，台灣正處於對抗中共的最前線，但是面對威脅，台灣卻不斷進步，過去8年，無論是台灣的自由民主，以及對於人權價值的堅持，都讓身在海外的台灣人或台裔美國人感到相當自豪，這一次她回來，就是想跟大家一起投下自由民主的一票、投下向中共說不的一票、投下台灣是世界的台灣的一票。

民進黨青年部主任阮俊達說明，民進黨「國務青應援團」至今已經跑了超過200場輔選，上周也響應「台灣美德站出來」串連，在青年部Instagram與YouTube頻道上陸續推出10支「挺美德站出來」短影片，由不同性別、不同校系、不同職業的「國務青」夥伴分享自己站出來的原因，期盼最後兩天，能有更多年輕朋友一起站出來，讓台灣持續走在「民主路」上。

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