CES 2024創新獎揭曉　華碩4大產品別獲9項大獎

▲華碩ZenScreen Fold OLED MQ17QH可攜式螢幕。（圖／華碩提供）

記者蕭文康／台北報導

2024美國消費性電子展創新獎（CES Innovation Awards）今公布得獎名單，華碩表現非凡，一舉奪下9座大獎，獲獎產品橫跨「遊戲與電競」、「行動裝置 / 配件及應用程式」、「電腦週邊與配件」，以及「電腦硬體和零組件」等四大類別。

華碩這次獲獎產品包括：ROG Matrix GeForce RTX 4090顯示卡、ROG Ally電競掌機、2023 ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 (GZ301VIC)二合一電競筆電、2023 ROG XG Mobile (GC33)外接顯示卡，還有ROG Swift OLED系列電競螢幕、ROG Aura螢幕掛燈、ROG Ergo螢幕支架、ZenScreen Fold OLED MQ17QH可攜式螢幕、ROG Falchion RX Low Profile電競鍵盤與ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406MA雙14吋OLED觸控螢幕筆電。

華碩共同執行長許先越表示，「很榮幸獲頒此獎，這不僅彰顯華碩持續追尋創新與卓越，為日常生活帶來最無與倫比的數位解決方案，亦肯定我們致力以尖端技術、產品，滿足用戶需求的目標和承諾！」

