　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

CES 2024創新獎揭曉　華碩4大產品別獲9項大獎

▲▼華碩ZenScreen Fold OLED MQ17QH可攜式螢幕。（圖／華碩提供）

▲華碩ZenScreen Fold OLED MQ17QH可攜式螢幕。（圖／華碩提供）

記者蕭文康／台北報導

2024美國消費性電子展創新獎（CES Innovation Awards）今公布得獎名單，華碩表現非凡，一舉奪下9座大獎，獲獎產品橫跨「遊戲與電競」、「行動裝置 / 配件及應用程式」、「電腦週邊與配件」，以及「電腦硬體和零組件」等四大類別。

華碩這次獲獎產品包括：ROG Matrix GeForce RTX 4090顯示卡、ROG Ally電競掌機、2023 ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 (GZ301VIC)二合一電競筆電、2023 ROG XG Mobile (GC33)外接顯示卡，還有ROG Swift OLED系列電競螢幕、ROG Aura螢幕掛燈、ROG Ergo螢幕支架、ZenScreen Fold OLED MQ17QH可攜式螢幕、ROG Falchion RX Low Profile電競鍵盤與ASUS Zenbook Duo (2024) UX8406MA雙14吋OLED觸控螢幕筆電。

華碩共同執行長許先越表示，「很榮幸獲頒此獎，這不僅彰顯華碩持續追尋創新與卓越，為日常生活帶來最無與倫比的數位解決方案，亦肯定我們致力以尖端技術、產品，滿足用戶需求的目標和承諾！」
 

ET快訊
台中20人工地打群架！　高空格鬥畫面全都錄
LIVE／鳳梨爆馮語婷是男的！網紅摸腿驗身　警「化厲鬼報仇」
神鬼女會計侵占5千5百萬！　加重改判7年
身分證拿出來！「5縣市居民」399元爽玩樂園
快訊／陳綺貞突現身北檢　白帽口罩遮掩　
快更新！LINE記事本圖片、影片無法正常顯示
快訊／趙少康喊話柯文哲　宣示「白不跟綠組聯合內閣、共推立法院

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

CES 2024創新獎揭曉　華碩4大產品別獲9項大獎

快更新！LINE舊版本聊天室　記事本圖片、影片無法正常顯示

三星AI手機S24發布前一周　詳細規格、價格全被曝光

需求低於市場預期　郭明錤：安卓手機存貨回補將結束

三星發表會倒數計時！巨大球型螢幕宣告「邁向嶄新AI應用」

折疊iPhone要來了？蘋果又獲全新折疊螢幕專利

LINE新功能上線！10步驟　創「動畫版」AI形象

Vision Pro將發售　郭明錤：影響蘋果短期股價表現

華碩推雙14吋螢幕筆電Zenbook DUO　導入AI應用各式場合

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

CES 2024創新獎揭曉　華碩4大產品別獲9項大獎

快更新！LINE舊版本聊天室　記事本圖片、影片無法正常顯示

三星AI手機S24發布前一周　詳細規格、價格全被曝光

需求低於市場預期　郭明錤：安卓手機存貨回補將結束

三星發表會倒數計時！巨大球型螢幕宣告「邁向嶄新AI應用」

折疊iPhone要來了？蘋果又獲全新折疊螢幕專利

LINE新功能上線！10步驟　創「動畫版」AI形象

Vision Pro將發售　郭明錤：影響蘋果短期股價表現

華碩推雙14吋螢幕筆電Zenbook DUO　導入AI應用各式場合

網紅提案訂「大型重機行駛國道進度」　交部：先改變駕駛行為觀感

質疑綠委對手四處散布黑函　呂玉玲赴桃檢按鈴申告

原廠檢查無果？男子為證明車子有問題　怒花87萬元再買同款

侯漢廷秀文件控國家機器助選　民進黨提告散布謠言

中選會提醒勿聽信網路選務謠言！　干擾、妨害或擾亂投票恐觸法

張延廷／錯發衛星警報揭國安漏洞　國防部難讓人信服

風・Luxury／碧昂絲老公一出手上億元　「錶王」複雜錶Jay-Z都有　

年薪百萬！工程師喊離職「日本賣地瓜球」　全場見1點搖頭了

最高降32.9萬！OPEL全車系年終跳水優惠、德系進口掀背百萬有找

「哥哥」變男友？她突遭告白「畢業後交往」　網嗨：好像偶像劇

3C家電熱門新聞

快更新！LINE舊版本聊天室　記事本圖片、影片無法正常顯示

三星AI手機S24發布前一周　詳細規格、價格全被曝光

「LINE禮物」藏惡作劇連結　官方教3招解套

電信推新年優惠　光纖上網最高省3,600元

折疊iPhone要來了？蘋果又獲全新折疊螢幕專利

三星S24 Ultra實機照曝　達人讚曝員工最愛1款顏色

LINE新功能上線！10步驟　創「動畫版」AI形象

CES 2024創新獎揭曉　華碩4大產品別獲9項大獎

需求低於市場預期　郭明錤：安卓手機存貨回補將結束

三星S24 Ultra　實機照曝光

可用三個月！　LINE四款主題「限時免費」下載

臉書、IG推「連結紀錄」資訊看光光　教你設定關閉免被偷窺

三星發表會倒數計時！巨大球型螢幕宣告「邁向嶄新AI應用」

LINE必備「9種功能」一次看

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

色軍人強闖廁所性侵女友人　趁她穿褲逞慾

祈錦鈅被酸「不喜歡台灣可以滾回去」犀利反嗆

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

快訊／板橋「湳雅夜市」今早失火　濃煙飄到新莊

更多

最夯影音

更多
探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」
27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面