鳳梨爆馮語婷「是男的」　陳沂喊「該叫高大哥」：不只得罪我們

記者黃翊婷／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）、陳沂與「女戰神」馮語婷隔空開戰，鳳梨10日在IG直播公開質疑馮「是男的」。雖然馮語婷已在臉書發出一篇長文重申自己真的是女生，但陳沂不僅在馮的文章底下留言「高雄鳳山的高大哥」，接著又在個人臉書發文「馮語婷，喔，應該叫你高大哥」、「你不是只有得罪我和鳳梨而已」。

▲陳沂（左）再次和馮語婷（右）槓上。（圖／翻攝自Facebook／陳沂、馮語婷）

鳳梨10日晚間在IG直播，直言根本沒有馮語婷這個人，「他是男的」，還公開與馮語婷背後創辦人的電話對質語音。該名男子坦言，已將帳號給了一對夫妻，後續的事情與自己無關；鳳梨則認為，如果不是對方做的，那為何會收到傳票。

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馮語婷則在臉書發出一篇長文回應，表示與鳳梨講電話的人是蔡姓男子，蔡男曾主動聯繫她說要保護帳號，兩人才有了聯繫，蔡男在直播中一直撇清說沒關係，「但實際上是一直慫恿我，要我打鳳梨」。此外，馮語婷還在留言區回覆爆系女網紅「三哥」，「見面摸大腿」、「三哥，如果我被消失了，請妳繼續為網路風氣加油，不要讓小孩學壞了」。

▲陳沂在馮語婷文章底下留言。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

不過，陳沂也在馮語婷的文章底下留言，「就是男生啊，還在男扮女裝喔～高雄鳳山的高大哥。」馮語婷回應，「妳繼續飄啊！我已經跟妳說過見獵心喜常常會伴隨著樂極生悲，妳一定一定要記住我講的這句話。」

接著，陳沂在個人臉書發文，第一句話就是「馮語婷，喔，應該叫你高大哥！」她在文中提到，馮語婷到現在還以為攻擊她，鳳梨就會停手，真是太天真了，「不只不會放過你，你背後的那些共犯和幫你假人設背書的幫兇，通通都會有事。還有不要忘了，你不是只有得罪我和鳳梨而已，好好為自己做過的事贖罪吧！」

▼陳沂在個人臉書發文，再次質疑馮語婷的人設。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）